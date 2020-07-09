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Ekonomi TCG Anadolu SİHAlar için hazırlanıyor Asimetrik tehditler İHA/SİHAları vazgeçilmez kılıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TCG Anadolu SİHA'lar için hazırlanıyor: Asimetrik tehditler İHA/SİHA'ları vazgeçilmez kılıyor

Türk Deniz Kuvvetleri'nin amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'da aktif şekilde kullanmayı planladığı İHA ve SİHA'lar için iki senaryo öne çıkıyor. İlk senaryoda TB-2 Bayraktar ve ANKA gibi platformlara göre daha hafif sınıfta İHA'ların üretilmesi ve kullanılması, ikinci senaryoda ise TCG Anadolu pistinde yapılacak değişikliklerle envanterdeki İHA ve SİHA'ların kalkış yapılabilmesini sağlamak var. Deniz sistemlerine yönelik asimetrik tehditlerin arttığına vurgu yapan savunma sanayi analistleri, "İHA/SİHA'ların TCG Anadolu'ya keşif, istihbarat ve hedef edinim kabiliyeti sağlaması çok önemli hale geldi" değerlendirmesinde bulunuyor.

Hasan Hız Yeni Şafak
F-35 projesinde yaşanan sorunlar nedeniyle TCG Anadolu'ya İHA/SİHA konuşlandırılması planlanıyor
F-35 projesinde yaşanan sorunlar nedeniyle TCG Anadolu'ya İHA/SİHA konuşlandırılması planlanıyor

Türk Deniz Gücü'nün amiral gemisi olacak TCG Anadolu'nun gelecek yıl envantere girmesi beklenirken, F-35 projesinde yaşanan sorunlar nedeniyle gözler İHA ve SİHA'lara çevrildi.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir geçtiğimiz günlerde "TCG Anadoluya İHA yerleştirmeyi planlıyoruz" açıklamasını yaptı ve iki senaryo gündeme geldi.

  • İlk senaryoda TB-2 Bayraktar ve ANKA gibi platformlara göre daha hafif sınıfta İHA'ların üretilmesi ve kullanılması, ikinci senaryoda ise TCG Anadolu pistinde yapılacak değişikliklerle envanterdeki İHA ve SİHA'ların kalkış yapılabilmesini sağlamak vardı.

Etkileyici: Türk SİHA’ları, akıllı mühimmatlar ve yerli uçak gemisi TCG Anadolu, ABD basınında...
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Etkileyici: Türk SİHA’ları, akıllı mühimmatlar ve yerli uçak gemisi TCG Anadolu, ABD basınında...

Konuyla ilgili Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan Savunma Sanayi Analisti Kadir Doğan, özellikle deniz sistemlerindeki asimetrik tehditler nedeniyle TCG Anadolu'da İHA ve SİHA kullanılmasının vazgeçilmez bir hale geldiğini söyledi.

TCG ANADOLU'YU BÜYÜK KABİLİYETLER SAĞLAYACAK

Operasyonel bölgelerde İHA ve SİHA varlığının TCG Anadolu'ya keşif, istihbarat ve hedef edinimi kabiliyeti sağlayacağını söyleyen Doğan, "Bunun yanı sıra lojistik faaliyetlerin desteklenmesi için tasarlanacak olan İHA'lar çok büyük önem arz ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de bugün pistlerde kullanılan İHA'ların TCG Anadolu'da kullanılmasının teknik olarak mümkün olmadığını söyleyen Doğan, şöyle devam etti:

"Bunun temel sebebi İHA’ların genel tasarım kriterleridir. İnsansız araçlar 'optimum' parametrelerde tasarlanırlar. Bunun temel sebebi bu ürünler çok yüksek havada kalış süresi gibi çeşitli ileri isterler ile geliştirilmesidir. Sistemde belirli konularda istenen yeterlilikler farklı kabiliyetlerin kısılmasına neden olabilir. Konvansiyonel pistler için optimum standartlarda tasarlanan sistemlerin daha zorlu bir alan olan TCG Anadolu’da kullanılması çeşitli teknik sıkıntılar barındırıyor.

  • Normal şartlarda TCG Anadolu’dan Bayraktar TB2 veya ANKA gibi İHA’ları faydalı yükleri çıkarılmış 'boş gövde' halinde kalkış gerçekleştirebilmek teknik açıdan mümkün olabilir. Ancak bu İHA’ların bu platformda kullanımı bir kenara iniş gerçekleştirmesi dahi zoraki bir senaryo.

TCG ANADOLU PİSTLERİNDE DEĞİŞİMLERLE MÜMKÜN

TCG Anadolu’da itki-ağırlık oranı ve hacimsel tasarımı bu platforma özgün olarak tasarlanmış platformların kullanılması daha olası bir senaryo. Bu durumun bir diğer alternatifi ise TCG Anadolu pistinde yapılacak değişiklikler ile bu araçların kalkış yapabilmelerinin mümkün olabilmesi. Örneğin bu gibi platformlarda CATOBAR ve iniş kancası gibi mekanizmaların kullanılması ile de bu gibi araçların kullanılması mümkün olabilir."

DAHA HAFİF İHA PLATFORMLARI ALTERNATİF OLABİLİR

"Peki TCG Anadolu için olası bir ürün geliştirilmesinde ne tipte araçlar kullanılabilir?" sorusuna yanıt veren Doğan, mevcut sistemlerin alternatiflerine vurgu yaptı:

"Özellikle dünyada bu gibi platformlar için kullanılan farklı tasarımlar mevcut. Dünyada TCG Anadolu gibi platformlara sahip sayıca çok az ülke var. Bu ülkelerin, TCG Anadolu gibi platformlarda kullandıkları hava araçları genellikle Harrier ve F-35B gibi dikey iniş kalkış yapabilen savaş uçakları ve V-22 Osprey gibi tiltrotorlu araçları gösterebiliriz.

TCG Anadolu, 4 mekanize, 2 hava yastıklı ve 2 personel çıkarma araçlarının yanı sıra uçak, helikopter ve insansız hava araçları da taşıyacak

İnsansız araçlar kısmına gelirsek, özellikle ABD deniz kuvvetlerinin bu alanda ciddi bir çeşitliliğe sahip olduğunu görmekteyiz. ABD Deniz Kuvvetlerinin bu alanda kullandığı en önemli araçlardan bir tanesi Boeing-Insitu tarafından üretilen Scaneagle. Scaneagle, BİHA (Bulut Altı Sınıftaki İnsansız Hava Aracı) dediğimiz sınıftaki bir ürün. Bir çok farklı varyantı olan bu araç, TB2 ve Anka gibi platformlara göre çok daha hafif, yaklaşık 20-65 kg aralığında, ve kanat açıklığı 3-5 metre kanat açıklığına sahip ürünler. Bu ürünler genellikle mancınık ile fırlatılabilen ve bir kanca yardımı ile kolayca iniş yapabilen araçlar. Bu boyutlara sahip olmasına rağmen, bu sistemler taktik/stratejik sınıftaki birçok aracın sahip olduğu özelliklere de sahip. TCG Anadolu özelinde bakarsak, bu gibi ürünlerin TCG Anadolu’da kullanılması çok olası bir senaryo olabilir ve TCG Anadolu’ya çok ciddi bir kabiliyet sağlayabilir."

TCG Anadolu’yu ARAS savunacak
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TCG Anadolu’yu ARAS savunacak

DENİZ KUVVETLERİNE BÜYÜK FAYDA SAĞLAYACAK

Türkiye'nin üreteceği İHA/SİHA sistemlerin Deniz Kuvvetlerine çok büyük avantajlar sağlayacağını da vurgulayan Doğan, sözlerini şöyle tamamladı:

  • "Türk Deniz Kuvvetleri Strateji Belgesini hatırladığımızda bize önemli ipuçları veriyor. Türk Deniz Kuvvetleri bu belgede açıkça orta ölçekli bölgesel güç aktarım kabiliyetini orta ölçekli küresel güç kabiliyetine dönüştürme hedefini açıkça belirtiliyor. Bu bilgiler ışığında farklı operasyonel bölgelerde keşif, istihbarat ve hedef edinimi kabiliyetleri ve bunun yanı sıra lojistik faaliyetlerin desteklenmesi için tasarlanacak olan İHA’lar çok büyük önem arz ediyor.
  • Bu platformların sağlayacağı fayda kuvvetin vizyonu ve kullanım konsepti ile doğrudan alakalıdır. Türk Deniz Kuvvetlerinin geniş vizyonu göz önüne alındığında bu sistemlerden maksimum fayda sağlanacağı aşikardır."

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Mossad'ın gözü TCG Anadolu'da
Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu'nun inşaatı bitmek üzere. Bu durumdan endişe duyan tek ülke Yunanistan değil. İsrail'e ait 'Imagesatintl' uydusu, Sedef Tersanesi'nde inşa edilen gemiyi yakın takibe aldı. Bu yıl sonunda teslim edilecek gemi, Mavi Vatan'da TSK'nın gücüne güç katacak.


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