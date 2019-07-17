Ekonomi Tebessüm Derneği kurban bedelini açıkladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tebessüm Derneği kurban bedelini açıkladı

Tebessüm Derneği kurban bedelini açıkladı

Tebessüm Derneği, 2019 kurban organizasyonu kapsamında yaptığı hazırlıkları tamamladı. Dernek, bu yıl da Afrika başta olmak üzere Asya ve ülkemizdeki mazlum ve ihtiyaç sahipleri için kurban kesimi gerçekleştirecek. Tebessüm Derneği Başkanı Furkan Albayrak, "Kurban organizasyonunda bu sene 8. Senemiz. Bu konudaki tecrübemiz ile vacip kurbanların İslami usullere göre ve en uygun şartlarda kesecek ve ihtiyaç sahibi on binlerce aileye en iyi şekilde dağıtacağız" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tebessüm Derneği Afrika’da ve Asya’da hisse bedelini 550 TL, Türkiye’de ise bin 200 TL olarak belirledi.
Tebessüm Derneği Afrika’da ve Asya’da hisse bedelini 550 TL, Türkiye’de ise bin 200 TL olarak belirledi.

Tebessüm Derneği’nden yapılan açıklamaya göre bu sene 2 kıtada ve 5 ülkede kurban organizasyonu düzenlenecek. Dernek bu organizasyon çerçevesinde 10 farklı bölgede kurban kesimini gerçekleştirecek.

Dernek merkezinden yurt dışına gidecek ekiplerin tüm hazırlıkları yaptığını ve bu amaçla yurt dışındaki partner kuruluşlarla da koordineli bir şekilde çalışıldığını belirten Tebessüm Derneği Başkanı Furkan Albayrak, “Kurban organizasyonunda bu sene 8. Senemiz. Bu konudaki tecrübemiz ile vacip kurbanların İslami usullere göre ve en uygun şartlarda kesecek ve ihtiyaç sahibi on binlerce aileye en iyi şekilde dağıtacağız” dedi.

Tebessüm Derneği, bu sene 2 kıtada ve 5 ülkede kurban organizasyonu düzenleyecek.

KURBAN HİSSE ve BEDELİ BELİRLENDİ

Dernek, Afrika’da ve Asya’da hisse bedelini 550 TL, Türkiye’de ise kurban bedelini 1.200 TL olarak belirledi.

Hayırseverler bağışlarını derneğin tebessum.org.tr adresindeki internet sitesinden kredi kartıyla veya banka hesap numaralarına aktarabileceklerdir. Derneğe 0216 443 43 31 numaralı telefondan veya 0530 688 43 31 numaralı Whatsapp hattından ulaşarak bilgi alabilir ve vekaletlerini verebileceklerdir.

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