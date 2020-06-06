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Tekirdağ'daki yazlıklarda talep patlaması yaşanıyor

Yazlıklarda talep patlaması yaşanıyor!

Koronavirüs sonrası normalleşme sürecine girilirken salgından dolayı daha izole bir hayat planı yapanlar İstanbul’un yanı başında bulunan Tekirdağ’daki yazlıklara akın ediyor. Kredi faizlerinin düşmesini de fırsat bilen vatandaşların yoğun ilgisi sonrası fiyatlarda yüzde 30’a varan artışlar yaşandığını kaydeden emlakçılar, bölgeye gelenlerin ağırlıkla İstanbul'dan olduğunu belirtiyor.

Haber Merkezi İHA
Tekirdağ’daki yazlık evlerde yoğun talep sonrası yüzde 30’lara kadar fiyat artışları yaşanıyor.
Tekirdağ’daki yazlık evlerde yoğun talep sonrası yüzde 30’lara kadar fiyat artışları yaşanıyor.

Aylar öncesinde Türkiye’ye sıçrayan korona virüs salgını nedeniyle ülke genelinde sıkı tedbirler uygulandı. Ülke genelinde korona virüse karşı uygulanan tedbirlerle birlikte vaka sayısında önemli düşüş yaşanıyor. Bu çerçevede ülke genelinde normalleşme süreci başlatıldı.

Normalleşme süreci ile birlikte aylardır İstanbul’dan çıkamayan vatandaşlar, hemen İstanbul’un yanı başında bulunan Tekirdağ’daki yazlıklara akın ediyor.

YÜZDE 30 ARTIŞ VAR

Denizi ile mavi bayraklı plajlarıyla İstanbulluların en uğrak yeri olan Tekirdağ’daki yazlık evlerde yoğun talep yaşanması fiyatlarda yüzde 30’lara kadar varan artışlar yaşanıyor. İstanbul’dan Tekirdağ’a günler öncesinde seyahat yasağının kaldırılması ile Süleymanpaşa, Şarköy ve Marmara ereğilisi ilçelerindeki sahillerinde hareketlilik yaşanıyor.

Yazlık evlerde yoğun talep sonrası yüzde 30’lara kadar fiyat artışları yaşanıyor.

KREDİ İNDİRİMİNİ YANLIŞ ANLAMIŞLAR

7 senedir emlak işleriyle ilgilenen Karani Karamavuş, yaptığı açıklamada, emlak sektöründe güvene dayalı iş yapmaya çalıştıklarını ifade ederek, “Pandemideki normalleşmeden sonra devletinde yaptığı indirimlerden dolayı genellikle şehir dışından müşterilerimiz çok. İstanbul tarafından oldukça müşterilerimiz var. Çünkü İstanbul’dan buraya gelmeye çalışıyorlar ve burada yazlık almaya çalışıyorlar. Bu da yazlık fiyatlarını yüzde 30-35 artırdı. Bu nedenle bazı fırsatçılar bilinçli zam yaparken, bazıları da zam yapmadı.

İşlerde bir hareket var. Devletin yaptığı kredi indirimini bazı arkadaşlarımız yanlış anlamış durumda.

Bazı emlakçı arkadaşlarımız bilinçlendirmeden ev satmaya çalışıyor. Şunun altını çizeyim bugün 200 bin liralık ev alacak insanların cebinde en az 30 bin lira, 40 bin lira parası olmazı lazım” dedi.

Yazlık evlerde yoğun talep sonrası yüzde 30’lara kadar fiyat artışları yaşanıyor.

TEKİRDAĞ'A ÇOK BÜYÜK BİR TALEP VAR

Emlak işleriyle ilgilenen Sinan taş ise büyük bir yoğunluk içerisinde olduklarını dile getirerek,

“Yazlıkçıların çok büyük bir akını var. İstanbul’dan Tekirdağ’a çok büyük bir talep var. Yerleşme talebi var, özellikle kalmak istiyorlar. Pandemideki sıkıntılardan dolayı yazlık evlere, yeşillik alanlara büyük bir talep var. Kendilerini daha rahat bir alana atmak istiyorlar.

Ama daire satan kişileri veya müteahhitler bu fırsattan yararlanıp daire fiyatlarını yüzde 20-25 artırması.

Buda insanları hayal kırıklığına uğratıyor. Yani şöyle düşünelim. 0,64’e kredi kullanan bir kişi 0,94 arasında 20 bin lira olacağına 40 bin lira bir zam ile karşı karşıya kalmış oluyor” diye konuştu.

İstanbul’dan Tekirdağ’daki yazlıklara talep patlaması
FOTOĞRAF 12
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Aylar öncesinde Türkiye’ye sıçrayan korona virüs salgını nedeniyle ülke genelinde sıkı tedbirler uygulandı. Ülke genelinde korona virüse karşı uygulanan tedbirlerle birlikte vaka sayısında önemli düşüş yaşanıyor. Bu çerçevede ülke genelinde normalleşme süreci başlatıldı. Normalleşme süreci ile birlikte aylardır İstanbul’dan çıkamayan vatandaşlar, hemen İstanbul’un yanı başında bulunan Tekirdağ’daki yazlıklara akın ediyor.
Title
Denizi ile mavi bayraklı plajlarıyla İstanbulluların en uğrak yeri olan Tekirdağ’daki yazlık evlerde yoğun talep yaşanması fiyatlarda yüzde 30’lara kadar varan artışlar yaşanıyor.
Title
İstanbul’dan Tekirdağ’a günler öncesinde seyahat yasağının kaldırılması ile Süleymanpaşa, Şarköy ve Marmaraereğilisi ilçelerindeki sahillerinde hareketlilik yaşanıyor.
Title
7 senedir emlak işleriyle ilgilenen Karani Karamavuş, yaptığı açıklamada, emlak sektöründe güvene dayalı iş yapmaya çalıştıklarını ifade ederek, “Pandemideki normalleşmeden sonra devletinde yaptığı indirimlerden dolayı genellikle şehir dışından müşterilerimiz çok. İstanbul tarafından oldukça müşterilerimiz var. Çünkü İstanbul’dan buraya gelmeye çalışıyorlar ve burada yazlık almaya çalışıyorlar. Bu da yazlık fiyatlarını yüzde 30-35 artırdı. Bu nedenle bazı fırsatçılar bilinçli zam yaparken, bazıları da zam yapmadı. İşlerde bir hareket var.
Title
Devletin yaptığı kredi indirimini bazı arkadaşlarımız yanlış anlamış durumda. Bazı emlakçı arkadaşlarımız bilinçlendirmeden ev satmaya çalışıyor. Şunun altını çizeyim bugün 200 bin liralık ev alacak insanların cebinde en az 30 bin lira, 40 bin lira parası olmazı lazım” dedi.
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Emlak işleriyle ilgilenen Sinan taş ise büyük bir yoğunluk içerisinde olduklarını dile getirerek, “Yazlıkçıların çok büyük bir akını var. İstanbul’dan Tekirdağ’a çok büyük bir talep var. Yerleşme talebi var, özellikle kalmak istiyorlar. Pandemideki sıkıntılardan dolayı yazlık evlere, yeşillik alanlara büyük bir talep var. Kendilerini daha rahat bir alana atmak istiyorlar. Ama daire satan kişileri veya müteahhitler bu fırsattan yararlanıp daire fiyatlarını yüzde 20-25 artırması. Buda insanları hayal kırıklığına uğratıyor. Yani şöyle düşünelim. 0,64’e kredi kullanan bir kişi 0,94 arasında 20 bin lira olacağına 40 bin lira bir zam ile karşı karşıya kalmış oluyor” diye konuştu.
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İstanbul’dan Tekirdağ’daki yazlıklara talep patlaması
Türkiye geneli salgında normalleşme sürecine girilmesi ile İstanbul'un yanı başında bulunan Tekirdağ'da, yazlık fiyatlarında yüzde 30'a kadar varan artışlar yaşanıyor.

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