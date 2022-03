Teknofest'le global oldular

T3 Vakfı tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, birbirinden farklı pek çok alandaki girişimleri ön plana çıkarıyor. Bu girişimlere sağlanan desteklerle önemli başarı hikâyeleri ortaya çıkarken, sağlanan hibe ve destekler girişimcilerin işlerini büyütmesinin önünü açıyor. Ön Kuluçka Destek Programı ve Hızlandırma Destek Programı olarak iki farklı adımda geleceğin Turcorn girişimleri destekleniyor.

İŞ FİKRİNE 100 BİN LİRA ŞİRKETLERE 200 BİN LİRA

Teknofest Girişim Programında; teknoloji odaklı, ölçeklenebilir iş fikirlerine sahip girişimcilerin, proje fikirlerini sürdürülebilir bir modelde ve ayrıca hızlı bir şekilde ticari faaliyete dönüştürmelerini amaçlıyor. Bu kapsamda hayata geçirmek istediği iş fikri olan, alacağı destekler ile fikrini olgunlaştırarak girişime dönüştürmek isteyen ekipler 100 bin lira hibe destekli Ön Kuluçka Destek Programından faydalanabiliyor. Hâlihazırda geliştirdikleri projeler ile şirket kurmuş ekipler için de 200 bin lira hibe destekli Hızlandırma Destek Programı sunuluyor.

Sebahattin Ünlü

AR-GE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Teknofest’e 2018 yılında katılan AiHear ekibi yapay zeka destekli bir tıbbi cihaz olan ve işitme testlerini otonom yapıp otonom yorumlayabilen “Otonom Odyometre” projeleriyle 200 bin lira hibe desteği aldı. Teknofest’in ardından T3 Vakfı’nın düzenlediği yarışmada ilk 50’ye kalma başarısı gösteren şirket, 2021 yılında da Take Off Programına katıldı. AiHear kurucusu Sebahattin Ünlü, “Şu an Otonom Odyometre projelerinin Ar-Ge çalışmalarına devam ediyoruz” diye konuştu.

Gazi Korkmaz

ALINAN DESTEK KALİTEYİ ARTIRDI

İnsansız su altı araçları alanında faaliyet gösteren Lenta Marine, 2019 yılındaki Teknofest’te başarılı performans sergiledi. Lenta Marine kurucusu Gazi Korkmaz, “Teknofest bizim için dönüm noktasıydı" dedi. TUBİTAK 1512 BIGG Programından 200 bin liralık hibe desteği aldıklarını kaydeden Korkmaz, aldıkları destekle ürün kalitesini çok artırdıklarını söyledi. Ege Türkyılmaz tarafından kurulan roket teknolojileri firması Novart ise, geliştirdiği roket motorlarıyla 2020 yılında düzenlenen Teknofest’te ürünlerini tanıttı. TUBİTAK 1215 desteğiyle şirketlerini kurduklarını ve çalışma alanlarının roketler olduğunu ifade eden Türkyılmaz, en büyük müşterilerinin Roketsan olduğunu söyledi.

Hakan Aydın

3 BİN TANE CİHAZ SATMAYI BAŞARDIK

Elektronik sayaç, akıllı sayaç ve akıllı termostat alanında faaliyet gösteren Mavi Alp şirketi 2021 yılındaki Teknofest’te ikincilik başarısı gösterdi. Şirket kurucusu Hakan Aydın, “Geliştirmiş olduğumuz Akıllı Sayaçlar Projesi, Ar-Ge çalışmasını bitirip, test uygulama aşamasına geçti. Teknofest sonrasında 3 bin aded cihaz satışı gerçekleştirdik. 600 bin lira ciro elde ettik” dedi.

HERKES FİKRİNİ TEKNOFEST’E TAŞISIN

2018 yılında gerçekleştirilen Teknofest yarışmasında tek liseli takım olarak katılıp birinci olma başarısı gösteren T-Fashion ise, yapay zeka tabanlı veri tahminlerini dünyaca ünlü firmalara satıyor. T-Fashion kurucusu Yiğit Alp Elmas, Teknofest ile global pazara açılma başarısı gösterdiklerini vurguladı. Elmas, "Sonrasında 2 milyon dolar değerlemeyle yatırım aldık. Herkese Teknofest'e başvurmasını tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

SON BAŞVURU TARİHİ 28 MART

Bu yılki program başvuruları 28 Mart 2022 tarihinde sona ererken, başvurular www.teknofest.org web sitesi üzerinden yapılabiliyor. Etkinlik bu yıl 30 Ağustos 4 Eylül tarihleri arasında Karadeniz’de gerçekleşecek.