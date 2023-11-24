Teknolojide kadın istihdamı artıyor

Kadınların hayatın her alanında güçlenmesini hedefleyen ve bu anlamda projeler yapan Garip ve Zeycan Yıldırım Vakfı, Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi iş birliğiyle “Dijital Ekonomide Kadının Güçlenmesi 4.0 projesini başlatıyor. Proje kız öğrencilerin teknoloji alanında staj ve iş imkanı ile kariyer yapmalarına fırsat sağlayacak.

Türkiye’de toplam istihdamın sadece yüzde 30’unu kadınların oluşturduğunu belirten Yıldırım, Dünya Ekonomik Forumu’nun Küresel Cinsiyet Eşitsizliği 2023 raporuna göre ise Türkiye, cinsiyet eşitliğinde 146 ülke arasında 129’uncu sırada bulunuyor. Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu (CSW) verilerine göre, kadınların ve kız çocukların STEM (bilim, teknoloji, mühendislik, matematik) alanlarında hâlâ önemli bir temsil eksikliğiyle karşılaştıkları dikkat çekerken, kız öğrencilerin sadece yüzde 35’i STEM eğitimini sürdürüyor. Bilgi ve iletişim teknolojilerine sadece yüzde 3’ü ilgi gösteriyor.” Proje için Elazığ'ı seçtikleirni söyleyen Yıldırım, seçilecek 40 kız öğrencinin 3 ay staj yapma imkanı bulacağını ve ardından iş sahibi olacağını belirtti.