Teknolojinin de başkenti Ankara

Ardıç, Ankara ve İstanbul'un 2025'te diğer tüm illerden daha net biçimde ayrıştığını, başkentin teknoloji üretiminde, İstanbul'un ise ticarileşmede liderliklerini pekiştirdiklerini söyledi. Ardıç, Kocaeli, Eskişehir, Bursa, İzmir ve Kayseri'nin güçlü sanayi altyapısına sahip olduklarını ancak teknoloji eşiklerinde zorlandıklarını ifade etti. Geçen yıl üst ligde yer alan Eskişehir ve Kocaeli'nin bir alt kategoriye düştüklerini dile getiren Ardıç, dijitalleşme ve Ar-Ge'ye hız vermeyen sanayi merkezlerinin güç kaybettiklerini söyledi.

Ardıç, en alt teknoloji kategorisindeki il sayısının 16'dan 18'e çıktığını belirterek, "Bu, bize teknoloji dönüşümünün tabana yayılmasında sorun olduğunu gösteriyor. İller arasındaki farkın ana nedenini, fiber altyapı, geniş bant ve dijital erişim kalitesi oluşturuyor. Üretimi güçlü ama dijital altyapısı zayıf iller, teknolojik gelişmişlikte maalesef geri düşüyor. ASO-İLTEK 2025 sonuçları, Türkiye'nin teknoloji üretim üssünün Ankara olduğunu çok açık biçimde göstermektedir. Ankara'yı birinci sıraya taşıyan unsur, üniversite, kamu-sanayi iş birliği, nitelikli insan kaynağı, teknoparkları, teknoloji geliştirme merkezleri ve savunma ile havacılığın bilgiyi üretime dönüştüren güçlü ekosistemidir. Ankara'nın toplam ihracatı içinde yüksek teknoloji payının yüzde 13 seviyesiyle diğer büyük sanayi illerinin ve Türkiye ortalamasının çok üzerinde gerçekleşmesi de bu dönüşümün en somut göstergelerinden biridir" diye konuştu. Ardıç, Türkiye'nin kilogram başına ihracat değerinin 1,57 dolarken, savunma ve havacılık sektöründe bu rakamın 44 kat yükselerek 65 dolara çıktığını ifade etti.