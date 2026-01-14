Emekliye 'çifte bayram' ettirecek rakam masada: SSK ve Bağ-Kur'luların maaşı tamam sıra ikramiyede

EMEKLİ ZAMMI





Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı kesinleşti ve emeklilerin 2026 Ocak–Haziran döneminde alacağı zam oranı netlik kazandı. Buna göre, 2026 yılının ilk yarısında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansıtılacak artış yüzde 12,19 olarak hesaplandı. En düşük emekli aylığında ise daha yüksek bir artış yapılarak yüzde 18,48 oranında zam uygulandı. En düşük emekli aylığından 4 milyon 917 bin kişi eklenecek. Yeni en düşük emekli maaşı Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.