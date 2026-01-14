Emekliye 'çifte bayram' ettirecek rakam masada: SSK ve Bağ-Kur'luların maaşı tamam sıra ikramiyede

Milyonlarca emeklinin maaş zammının ardından gözü kulağı bayram ikramiyelerine çevrildi. Ramazan Bayramı öncesi hesaplara yatacak tutar için Ankara kulislerinde iki kritik formül ve 5 bin 500 liraya varan rakamlar konuşuluyor. Peki, zamlı ikramiyeler hangi tarihte yatacak, artış oranı neye göre belirlenecek? İşte masadaki senaryolar ve ödeme takvimi...
Emekli maaş zamlarının kesinleşmesiyle birlikte milyonlarca emeklinin yeni gündemi bayram ikramiyeleri oldu. Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatması beklenen ikramiyeler için Ankara kulislerinde iki farklı hesaplama yöntemi ve kritik rakamlar konuşuluyor.
EMEKLİ ZAMMI
Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı kesinleşti ve emeklilerin 2026 Ocak–Haziran döneminde alacağı zam oranı netlik kazandı. Buna göre, 2026 yılının ilk yarısında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansıtılacak artış yüzde 12,19 olarak hesaplandı. En düşük emekli aylığında ise daha yüksek bir artış yapılarak yüzde 18,48 oranında zam uygulandı. En düşük emekli aylığından 4 milyon 917 bin kişi eklenecek. Yeni en düşük emekli maaşı Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.
MASADA İKİ KRİTİK SENARYO
Bu yıl ikramiye artışında belirleyici olacak iki temel formül bulunuyor. Eğer artış, en düşük emekli maaşına yapılan yüzde 18,48’lik zamma endekslenirse, ikramiyelerin 4 bin 740 liraya yükselmesi bekleniyor.
Ancak ibre asgari ücret zammına (yüzde 27) dönerse, bu rakamın 5 bin 80 liraya çıkması öngörülüyor.
Uzmanlar ise beklentinin daha yüksek olduğu görüşünde. Masada bayram başına ödemenin düz hesapla 5 bin TL ya da 5 bin 500 TL’ye tamamlanması seçeneklerinin de bulunduğunu belirten kaynaklar, bu durumda emeklinin cebine yıllık toplam 10 bin ile 11 bin lira arasında bir ek gelir gireceğine işaret ediyor.
ÖDEMELER NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı’nın 20-24 Mart tarihlerine denk gelmesi sebebiyle, ödeme takvimi de netleşmeye başladı. Zamlı ikramiyelerin 9-14 Mart tarihleri arasında hesaplara geçmesi planlanıyor.
Sürecin işlemesi için gerekli yasal düzenlemenin önümüzdeki haftalarda Meclis’e sunulması bekleniyor.