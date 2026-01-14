Kredi ve banka kartı kullananlar dikkat: Temassız ödemede şifresiz limit değişti

Kart kullanan milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli değişiklik yarın başlıyor. Banka kartı ve kredi kartlarında temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 15 Ocak itibarıyla 1500 TL’den 2500 TL’ye yükseltilecek. Yeni düzenleme, kartlar ve mobil uygulamalarla yapılan ödemeleri kapsıyor.
Kredi kartı ve banka kartı sahipleri için yeni düzenleme devreye giriyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bankalara gönderilen yazıda, 1 Temmuz 2024'te 1500 TL'ye çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin, 1,5 yıl sonra güncellendiği, şifresiz işlem limitinin 15 Ocak'tan itibaren 2500 TL olarak uygulanacağı bildirilmişti.
Limit 2 bin 500 lira
Buna göre; yarın itibarıyla temassız işlem limiti 2 bin 500 TL oluyor. Böylece kart kullanıcıları, temassız ödemelerde daha yüksek tutarlarda şifresiz işlem yapabilecek.
Avrupa'da limit genellikle 50 euro
Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti dünyanın birçok yerinde uygulanıyor.
Dünya örneklerine bakıldığında,
- İngiltere'de 100 sterlin
- Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Almanya'da 50 euro olduğu görülüyor.
ABD'de ise söz konusu limit için bir standart bulunmuyor ve bankalar limiti kendileri belirliyor.