Tekstil üretimi Anadolu’ya kayıyor

Tekstil ve hazır giyimin önemli merkezlerinden olan Merter, markalaşarak katma değerini artırmaya hazırlanıyor. Üretimin Anadolu’ya kaydırılmasıyla Merter, Osmanbey ve Laleli gibi tekstil ve hazır giyim merkezleri birer showrooma dönüşüyor. Dünyanın dört bir yanına ihracat yapan Merter’deki firmalar, katma değerli ürünlere yoğunlaşarak tekstil ve hazır giyimin vitrini olma konumunu güçlendirmek istiyor.

Yeni Şafak’a değerlendirmelerde bulunan Merter Sanayici ve İşadamları Derneği (MESİAD) Başkanı Gürbüz Oruç, ‘tekstil ve hazır giyimin kalbi’ olarak nitelendirdiği Merter’den geçen yıl 4 milyar dolarlık ihracat yapıldığını söyledi. Oruç, Merter ihracatını bu yıl 6 milyar dolara, 2025’te ise 10 milyar dolara çıkarmak istediklerini belirtti.

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KATMA DEĞERLİ ÜRÜN SATACAĞIZ

Avrupa’dan ABD’ye, Körfez ülkelerinden Asya ve Afrika’ya kadar çok değişik pazarlara hitap ettiklerine dikkat çeken Gürbüz Oruç, “Tercih edilme sebebimiz, fiyatımızın uygun olması. Fiyat odaklı mal satmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar yaptığımız en büyük hata bu. Türkiye en kaliteli ürünü üretiyor. 1 lira kazanırken, o ürünü yaptıran yurt dışı firması aynı üründen 10 lira kazanıyor. Katma değeri çok düşük. Tekstilin kilogram fiyatı İtalya ile kıyaslandığında çok düşük kalıyor. Markaların değerini artırmak için çalışacağız” dedi.

MERTER BİR ADIM ÖNDE

Merter’in ticaret merkezi olması özelliğiyle Laleli ve Osmanbey, Bayrampaşa ve Zeytinburnu’ndan avantajlı olduğunu belirten Oruç, “Merter’de tamamen iş yerleri var. Merter’de iki türlü dönüşüm var. Binalar çok katlı mağaza olarak bölündü. Veya iki parsel 750 metrekare birleşerek büyük çarşılar oluşmaya başladı. İçinde 150-160 mağazanın olduğu AVM’ler var. AVM'lerde sadece toptan alışveriş yapılıyor. Kayıtlı 9 bin 700’e yakın işletme var” diye konuştu. Güngören’i de Merter’den ayırmadıklarını vurgulayan Oruç, Merter ve Güngören’deki işletmelerin 12-13 bini bulduğunu kaydetti.

Gürbüz Oruç

ANADOLU’DAKİ CAZİP İMKANLAR ÇEKİYOR

Gürbüz Oruç, Merter’in 500 bin kişiye istihdam sağladığını ifade ederek şu bilgileri verdi: “Bizdeki en küçük atölye 30 kişi istihdam ediyor. 300 kişi çalıştıran atölyeler var. Anadolu’daki serbest bölgelerin bazı imkanlar sunmasıyla üretim Anadolu’ya kaydı. Kiraların artması, asgari ücretin artması, İstanbul’da iş gücünün başka alanlara kayması tekstilde üretim yapan firmaların işçi bulmasını zorlaştırdı. Ürünler Anadolu’da üretiliyor. Merter’de ise showroom olarak sergileniyor. Diyarbakır’dan Malatya’ Ağrı’ya, Sivas ve Erzurum kitlelerin akın akın gidip yatırım yaptığı yerler.”

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FENOMENLERLE TANITIM PLANI

Merter’in marka değerini artıracak çalışmalar yaptıklarını belirten Gürbüz Oruç, “Ucuz mal satmak yerine hak ettiği parayı kazanan, emeğinin de karşılığı alınan ve etiketi ile değer gören markalar oluşturmaya çalışacağız. Genç MESİAD’ı oluşturduk. Yurt dışı fuarlara da katılarak, Merter’i önemli bir yere taşımak istiyoruz. Önümüzdeki yıl Merter moda haftasını hayata geçireceğiz. O haftaya müşteri kitlemizin olduğu ülkelerden, fenomenleri, ve modacıları davet edeceğiz” diye konuştu.

MERTER'DEN GİYDİRMEK İSTİYORUZ

İş adamı, siyasetçi ve bürokratları Merter’den giydirmek istediklerini belirten MESİAD Başkanı Gürbüz Oruç, en büyük hayalinin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı giydirmek olduğunu belirtti. Oruç, “Cumhurbaşkanı'mızı Merter’den giydirmek istiyoruz. Ayakkabısını Merter’den alıyor. Biz de takım elbisesini dikip kendisine takdim etmek istiyoruz” dedi.