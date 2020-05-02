Teminatlar mercek altında: Bankalar ve şirketler ellerindeki gayrimenkullerin risk skorlarını GABORAS ile ölçüyor

Türkiye’de kurulan ve uzaktan erişimli yüksek teknoloji kullanan dijital ağ bilgi platformu üzerinden kısa sürede kurumsal kullanıcıya ulaşan Gayrimenkul Borsası (GABORAS)’na ilgi arttı. Kullanıcılar GABORAS üzerinden son dönemde sahip olunan gayrimenkullerin risk skorlarını ölçer oldu. Gayrimenkul sektöründe köklü bir paradigma değişikliğinin adımlarını attıklarını belirten GABORAS Genel Müdürü Kurtuluş Altun, insanların evden çıkmadığı dönemde kendi gayrimenkulleri ile ilgili süreçleri online olarak izleyebilmesi, uyarı alabilmesi ve raporlamasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Kurtuluş Altun

BANKA VE KOBİ YOĞUNLUKTA

Altun, “Bankalar kredi verdikleri ya da ipotek olarak aldıkları gayrimenkullerin mevcut durumunu takip etmek doğrultusunda anlık raporlama yapabilen teknolojimize ilgi gösteriyorlar. KOBİ’lerin de verdikleri bayilikler karşılığında teminat olarak bağladığı gayrimenkullerin gelişmelerden nasıl etkilendiklerini izlemek ihtiyacı duyuyorlar. Değişen teminat değerleri olursa bunlarla ilgili hızlı aksiyonlar alınabiliyor. Tüm dünyada yaşanan pandemi nedeniyle ekonomisini güçlü tutmak isteyenler de gelecek dönemde iyi bir aksiyon almak için elindeki varlıkların değerinin nasıl etkilendiğini ve de fiyatını bilmek istiyorlar” bilgisini verdi.

TAKİP YAPAN KAZANIYOR

Bankaların ve bazı işletmelerin gayrimenkul takibini yaptığını ancak bunu elinde gayrimenkulü olan herkesin yapması gerektiğini belirten Altun konuşmasını şöyle sürdürdü: “Şu an herkes portföylerinde bulunan gayrimenkullerin fiyat artış ve azalışlarını ölçebilmek zorunda. Likiditasyon skorlarının analiz edilmesi ve hangi gayrimenkullerin menkulleşebilecek ürünlere ve hızlı bir şekilde nakde dönüşebileceğini tespit edebiliyor olması da önemli. Örneğin bugün 100 bin lira nakit ihtiyacı olan biri 500 bin lira değerindeki evini belki de değerinden aza satıyor. Big-Data üzerinden izlediğimiz kadarıyla bu kurumlar için de geçerli bir durum. Binlerce gayrimenkulü olan kurumlar dijital sistemleri kullanmadan alışılmış yöntemlerle gayrimenkullerini yönetmeye çalışıyor. Yüzbinlerce sayfa mevzuat ve milyonlarca veri hareketliliğinin olduğu piyasada bu durum gelirlerinde büyük kaçaklara yol açıyor. Bunlar sağlıklı ve anlık izlenebildiği zaman ise daha iyi yönetilebiliyor. İnteraktif olumlu bir süreç başlıyor. Zaman kaybedilmiyor ve bank kredilerinde gayrimenkulün gerçek değeri üzerinden hesaplama yapılıyor” diye konuştu.

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DİJİTALLEŞME ŞART

Türkiye’nin gayrimenkul sektöründe dijitalleşme hamlesinde gecikmemesi gerektiğine vurgu yapan Altun, “Bu gün toplam krediler karşılığında ne kadar ülke varlığı teminata bağlanmış anlık bilinebiliyor olması teknolojimizle olanak dahiline girmiştir. Türkiye’nin en büyük sektörü konumunda olan gayrimenkul sektörünün tamamen dijitalleşmesi adına önemli girişimlerde bulunan GABORAS Gayrimenkul Borsası kuruluş felsefesi olarak benimsediği iki değer olan dijitalleşmenin ve menkulleşmenin korona sürecinde ne kadar ön plana çıktığını gözler önüne serdi. Gayrimenkul yönetimi yapan tüm yapılar dijital bir altyapı ile büyük veriye ulaşır ve gayrimenkullerini veri üzerinden değerlendirirse Türk ekonomisi rahat bir nefes alır” dedi.

MENKULLEŞME KAÇINILMAZ

GABORAS, kamuda faaliyet gösteren kurumlar ve vakıflar için menkulleşme çözümleri de getirdi. Bakanlıklarla yürüttükleri bazı projeler olduğuna dikkat çeken Altun, “Biz gayrimenkulün sadece satış ve kiralama hakkından yararlanabiliyoruz. Ancak bu işin imar hakkı, kentsel dönüşüm payı, akıllı kontratlar gibi başlıkların menkulleşerek ticarete katılması gerekiyor. Gayrimenkulde dijitalleşme ve menkulleştirme uluslararası fon ve finans kaynaklarının Türkiye pazarına girebilmesi için de önemli” şeklinde konuştu.