Ekonomi Termalin başkentinden yatırım çağrısı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Termalin başkentinden yatırım çağrısı

Sağlık Endüstrisi Bölgesi kurmak için de düğmeye basılan kentte, bu proje için 1 milyar $'lık yatırım planlanıyor. Çalışmayla 3 bin kişiye rehabilitasyon hizmeti verilecek. Yatırım çağrısında bulunan kent yetkilileri, “Afyonkarahisar'a yatırım yapan kaybetmez” diyor.

Arzu Kurum Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Geçen yıl 1,7 milyon turist misafir eden Afyonkarahisar, 2020'de 2 milyondan fazla ziyaretçi ağırlamaya hazırlanıyor. Dünyada gastronomi şehri ünvanı alan 36, Türkiye'de ise sadece 3 şehir bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde bu ünvanı almaya hak kazanan kent, böylece uluslararası alanda tanınırlığına katkı sağlamayı hedefliyor. Kalkınmada öncelikli yer teşviklerinin çok cezbedici olduğuna işaret eden kent yetkilileri; yatırımcıları otel, termal, sağlık endüstri ve organize sanayi bölgelerine yatırıma davet ediyor.

Fotoğraf: Arşiv

YATAK KAPASİTESİNİ 75 BİNE ÇIKARACAK

Afyonkarahisar Valiliği tarafından, Afyonkarahisar Belediyesi ile Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nın desteğiyle "Afyonkarahisar Ekonomi Basını Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi. Şehrin ekonomi, turizm, yatırım ve gastronomi alanındaki faaliyetlerinin ele alındığı toplantıda konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, "Bugün itibarıyla şehrimizde yatak kapasitesi 27 bine ulaşmıştır. Kalkınma planlarında öngörülen rakam 75 bin adet" dedi.

AIRBUS'IN YEDEK PARÇASI AFYON'DAN

Süleyman Karakuş - Mustafa Tutulmaz - Hüsnü Serteser

Uluslararası otel zincirlerine çağrıda bulunan Tutulmaz, "Bu markaların birçoğunun termal oteli yok. Kentimize gelip yatırım yaparlarsa karlı çıkacaklardır. Şehrimizde yer sıkıntısı da yok" ifadelerini kullandı. Tutulmaz, kentin aynı zamanda bir sanayi şehri olma yolunda hızlı bir şekilde ilerlediğini belirterek, ilde 20'ye yakın makine üreten fabrika bulunduğunu söyledi. Tutulmaz, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Airbus ile görüşmelerde sona gelindi. Airbus'a Afyonkarahisar'dan yedek parça üretilecek."

TEŞVİKLER CEZBEDİCİ

Mustafa Tutulmaz, 30 vilayete sabah gidip akşam dönülebilecek mıntıkada bulunduklarını, bu kentlerin Türkiye nüfusunun yüzde 80'ini barındırdığını belirterek, "Kalkınmada öncelikli yer teşviklerimiz çok cezbedici. O yüzden yatırımcılarımızı otel ve termal yatırımına, sağlık endüstri bölgesine, organize sanayi bölgelerimize bekliyoruz. Afyonkarahisar'a yatırım yapan kaybetmez" dedi. Tutulmaz, birçok işçi ilanında eleman bulunamadığını, insanların kamuda iş aradığını bildirdi.

ATAĞA GEÇECEK

  • Afyonkarahisar'ın gastronomi açısından çok zengin birikiminin bulunduğunu dile getiren Vali MustafaTutulmaz, lokumu, sucuğu, kaymağı, keşkeği, patatesli ekmeği, kaymaklı ekmek kadayıfı gibi Türkiye'ye ve dünyaya mal olmuş lezzetlerin şehri olduklarını anlattı. Tutulmaz, "Çalıştaylar, kongreler, festivaller, yarışmalarla değerlerimizi ön plana çıkarmaya başladık. Artı, alternatif turizmin önemli rotalarından birisi Afyonkarahisar olacak" dedi.

HER TÜRLÜ KOLAYLIĞI SAĞLIYORUZ

Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş, belediyenin, yöresel yemeklerin sunulacağı gastronomi mutfağını hayata geçirdiğini, restoranın kısa süre içerisinde açılacağını söyledi. Karakuş, Afyonkarahisar'ın lokasyon itibarıyla bir kavşakta bulunduğunu kaydederek, "Yatırımları ihmal etmiyor, yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlıyoruz" dedi.

AFYON'UN İHRACAT HEDEFİ 1 MİLYAR $

Hüsnü Serteser, Afyonkarahisar'ın cari fazla verdiğini, 80 milyon dolarlık ithalata karşı 363 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını bildirdi. Kentin 2023 ihracat hedefinin 1 milyar dolara çıkmak olduğunu ifade eden Serteser, 2020'deki ihracat beklentilerinin ise 450 milyon dolar olduğunu kaydetti.

1 MİLYAR DOLARLIK SAĞLIK YATIRIMI

  • Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, sağlık endüstrisi bölgesi oluşturma çabalarının bulunduğunu, arazinin en güzel yerde ayrıldığını, spor turizminde çok iyi noktaya geldiklerini anlattı. Serteser, sağlık endüstri bölgesi için 750 bin metrekarelik yer ayrıldığını belirterek, şu bilgileri verdi: "Yatırım planlaması ilk aşamada 250 milyon dolar, ancak toplam yatırım bir milyar dolara çıkacak. Burada oteller, fizik tedavi merkezleri, wellness, SPA, yaşlı bakım evleri, Ar-Ge merkezi, bu konularda üretim yapabilecek tesisler olacak. Burada çalışmalarımızı en üst düzeyde sürdürüyoruz. Burayı Türkiye'nin ilk sağlık endüstri bölgesine sahip şehir yapacağız.” Vali Mustafa Tutulmaz ise, sağlık endüstri merkezine ilşkin, "Merkezde 3 bin kişiye kadar rehabilitasyon hizmeti verilecek yer planlanıyor. Her türlü rehabilitasyon hizmeti burada sunulacak. Çalışmalar son aşamaya doğru ilerliyor. Kısa sürede ilimize kazandıracağız" diye konuştu.

Türkiye'nin en büyük termal kenti kuruluyor
HAYAT
Türkiye'nin en büyük termal kenti kuruluyor
Rusya ve İran İdlibi yakıyor

Rusya ve İran İdlib'i yakıyor

​Putin ve Hamaney, Suriye'de bebek öldürmeye devam ediyor.
Atinadan ABye şantaj

Atina'dan AB'ye şantaj

​AB'deki hiçbir anlaşma ve çözüme onay vermeyecekler.
CHPdencemevi istismarı

CHP'den
cemevi istismarı

​CHP ve İYİ Parti meclis üyeleri Alevi vatandaşları kışkırtmaya çalışıyor.
Onbinler uğurladı

Onbinler uğurladı

​PKK terör örgütüne ve hain teröristlere lanet yağdı.
FETÖ'den<br>dosyası varmış

FETÖ'den
dosyası varmış

​İyidil'i tahliye eden hakim 2008 yılında HSK'ya şikayet edilmiş.
Karne sevinci

Karne sevinci
Karanlık adam

Karanlık adam

​Ortadoğu'da yaşanan her savaş, darbe ve işkencede parmağı var.
Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

​GATA'da tedavi gören Rahşan Ecevit, 97 yaşındaydı.
Minik Ayşe'den Kur'an tilaveti

Minik Ayşe'den Kur'an tilaveti

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, İdlib'den paylaştı.
Son 'drift'ini yaptı

Son 'drift'ini yaptı

​Polis peşine düştü: 2035 yılına kadar ehliyetine el koydu
179 terörist sınır dışı

179 terörist sınır dışı

​İçişleri Bakanlığı, yancı teröristlerin ülkelerine iade edildiğini açıkladı.
Morales: Hataydı

Morales: Hataydı

Bolivya Eski Devlet Başkanı'ndan itiraf gibi açıklamalar.
Haksız<br>rekabete 'dur'

Haksız
rekabete 'dur'

Rekabet Kurumu, 20 banka hakkında ön araştırma başlattı.
İstanbul yüzde <br>81 ile kitlendi

İstanbul yüzde
81 ile kitlendi

​Tatilciler yollara akın etti, trafik durma noktasına geldi.
Havada denizde ve karada

Havada denizde ve karada

​İstanbul'da 'Yeditepe'de Huzur' operasyonu başladı.
Kuzey <br>Irak'tan acı haber

Kuzey
Irak'tan acı haber

​Teröristlerin hain saldırısı sonucu bir askerimiz şehit oldu.
Maaş krizinde mutlu son

Maaş krizinde mutlu son

​Doğa Koleji öğretmenlerinin maaşlarının ödendiği açıklandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.