Termalin başkentinden yatırım çağrısı

Geçen yıl 1,7 milyon turist misafir eden Afyonkarahisar, 2020'de 2 milyondan fazla ziyaretçi ağırlamaya hazırlanıyor. Dünyada gastronomi şehri ünvanı alan 36, Türkiye'de ise sadece 3 şehir bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde bu ünvanı almaya hak kazanan kent, böylece uluslararası alanda tanınırlığına katkı sağlamayı hedefliyor. Kalkınmada öncelikli yer teşviklerinin çok cezbedici olduğuna işaret eden kent yetkilileri; yatırımcıları otel, termal, sağlık endüstri ve organize sanayi bölgelerine yatırıma davet ediyor.

Fotoğraf: Arşiv

YATAK KAPASİTESİNİ 75 BİNE ÇIKARACAK

Afyonkarahisar Valiliği tarafından, Afyonkarahisar Belediyesi ile Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nın desteğiyle "Afyonkarahisar Ekonomi Basını Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi. Şehrin ekonomi, turizm, yatırım ve gastronomi alanındaki faaliyetlerinin ele alındığı toplantıda konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, "Bugün itibarıyla şehrimizde yatak kapasitesi 27 bine ulaşmıştır. Kalkınma planlarında öngörülen rakam 75 bin adet" dedi.

AIRBUS'IN YEDEK PARÇASI AFYON'DAN

Süleyman Karakuş - Mustafa Tutulmaz - Hüsnü Serteser

Uluslararası otel zincirlerine çağrıda bulunan Tutulmaz, "Bu markaların birçoğunun termal oteli yok. Kentimize gelip yatırım yaparlarsa karlı çıkacaklardır. Şehrimizde yer sıkıntısı da yok" ifadelerini kullandı. Tutulmaz, kentin aynı zamanda bir sanayi şehri olma yolunda hızlı bir şekilde ilerlediğini belirterek, ilde 20'ye yakın makine üreten fabrika bulunduğunu söyledi. Tutulmaz, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Airbus ile görüşmelerde sona gelindi. Airbus'a Afyonkarahisar'dan yedek parça üretilecek."

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TEŞVİKLER CEZBEDİCİ

Mustafa Tutulmaz, 30 vilayete sabah gidip akşam dönülebilecek mıntıkada bulunduklarını, bu kentlerin Türkiye nüfusunun yüzde 80'ini barındırdığını belirterek, "Kalkınmada öncelikli yer teşviklerimiz çok cezbedici. O yüzden yatırımcılarımızı otel ve termal yatırımına, sağlık endüstri bölgesine, organize sanayi bölgelerimize bekliyoruz. Afyonkarahisar'a yatırım yapan kaybetmez" dedi. Tutulmaz, birçok işçi ilanında eleman bulunamadığını, insanların kamuda iş aradığını bildirdi.

ATAĞA GEÇECEK

Afyonkarahisar'ın gastronomi açısından çok zengin birikiminin bulunduğunu dile getiren Vali MustafaTutulmaz, lokumu, sucuğu, kaymağı, keşkeği, patatesli ekmeği, kaymaklı ekmek kadayıfı gibi Türkiye'ye ve dünyaya mal olmuş lezzetlerin şehri olduklarını anlattı. Tutulmaz, "Çalıştaylar, kongreler, festivaller, yarışmalarla değerlerimizi ön plana çıkarmaya başladık. Artı, alternatif turizmin önemli rotalarından birisi Afyonkarahisar olacak" dedi.

HER TÜRLÜ KOLAYLIĞI SAĞLIYORUZ

Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş, belediyenin, yöresel yemeklerin sunulacağı gastronomi mutfağını hayata geçirdiğini, restoranın kısa süre içerisinde açılacağını söyledi. Karakuş, Afyonkarahisar'ın lokasyon itibarıyla bir kavşakta bulunduğunu kaydederek, "Yatırımları ihmal etmiyor, yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlıyoruz" dedi.

AFYON'UN İHRACAT HEDEFİ 1 MİLYAR $

Hüsnü Serteser, Afyonkarahisar'ın cari fazla verdiğini, 80 milyon dolarlık ithalata karşı 363 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını bildirdi. Kentin 2023 ihracat hedefinin 1 milyar dolara çıkmak olduğunu ifade eden Serteser, 2020'deki ihracat beklentilerinin ise 450 milyon dolar olduğunu kaydetti.

1 MİLYAR DOLARLIK SAĞLIK YATIRIMI

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, sağlık endüstrisi bölgesi oluşturma çabalarının bulunduğunu, arazinin en güzel yerde ayrıldığını, spor turizminde çok iyi noktaya geldiklerini anlattı. Serteser, sağlık endüstri bölgesi için 750 bin metrekarelik yer ayrıldığını belirterek, şu bilgileri verdi: "Yatırım planlaması ilk aşamada 250 milyon dolar, ancak toplam yatırım bir milyar dolara çıkacak. Burada oteller, fizik tedavi merkezleri, wellness, SPA, yaşlı bakım evleri, Ar-Ge merkezi, bu konularda üretim yapabilecek tesisler olacak. Burada çalışmalarımızı en üst düzeyde sürdürüyoruz. Burayı Türkiye'nin ilk sağlık endüstri bölgesine sahip şehir yapacağız.” Vali Mustafa Tutulmaz ise, sağlık endüstri merkezine ilşkin, "Merkezde 3 bin kişiye kadar rehabilitasyon hizmeti verilecek yer planlanıyor. Her türlü rehabilitasyon hizmeti burada sunulacak. Çalışmalar son aşamaya doğru ilerliyor. Kısa sürede ilimize kazandıracağız" diye konuştu.