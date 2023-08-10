THY kârlılıkta da uçuşa geçti: Faaliyet kârı 900 milyon doları aştı

Toplamda 128 ülkede, 344 noktaya uçan Türkiye’nin bayrak taşıyıcı hava yolu Türk Hava Yolları (THY) gelir ve yolcu sayısında da uçuşa geçti. THY’nin 2023 ilk 6 ayındaki net kârı küresel ekonomideki yavaşlama, Ukrayna savaşı ve deprem etkisine rağmen 868 milyon dolar oldu. Şirketin esas faaliyet kârı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artışla 900 milyon doları aştı. Bu rakam, THY tarihinin en iyi 6 aylık faaliyet kârı olarak kayıtlara geçti.





GELİRDE %25 YÜKSELİŞ

THY’nin toplam geliri ise, yine aynı döneme göre yüzde 25 yükselişle 9,5 milyar dolara ulaştı. THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, dün İstanbul’da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bolat konuşmasında, söz konusu rakamları THY’nin güçlü yükselişine hızla devam ettiğinin ve gelecek 10 yıl içinde dünyanın ilk 3 hava yolundan biri olma yolundaki kararlılığının önemli bir göstergesi olarak değerlendirdi.





YIL SONU İHRACATINDA HEDEF BÜYÜTTÜ

Yolcu sayısının yılın ilk 6 ayında yüzde 25 artarak 38,7 milyona ulaştığını belirten Ahmet Bolat, “Elde ettiğimiz bu gelirin yaklaşık 7,5 milyar doları ihracat geliri olarak kaydedilirken, ülkemize 3,4 milyar dolar civarı da net döviz girdisi sağladık. 2022’deki 15 milyar dolarlık ihracatımızın bu yıl yüzde 25 oranında artmasını bekliyoruz” dedi.

Kovid-19 salgını etkilerinin en yoğun hissedildiği 2020 yılında zirveye ulaşan şirket borçluluklarını 2,5 yıl gibi bir sürede 6,6 milyar dolar azaltarak neredeyse yarıya indirdiklerini kaydeden Bolat, “Pandemi sürerken emsallerden farklı bir yol çizerek filomuzu koruduk. Bu sayede yolcu kapasitemizi kesintisiz artırarak 2023 yılının ilk yarısı itibarıyla 2019 yılının yüzde 25 üzerinde çıkarttık. Yolcu sayımız ve gelirimiz 2023 yılı ilk 6 ayda sırasıyla yüzde 10 ve yüzde 60 yükseldi” ifadelerini kullandı.



