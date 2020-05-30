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Ekonomi THY kısıtlamanın ardından ilk uçuşunu 1 Haziranda İstanbuldan Ankaraya yapacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY kısıtlamanın ardından ilk uçuşunu 1 Haziran'da İstanbul’dan Ankara’ya yapacak

Koronavirüs nedeniyle uçuşlarını askıya alan Türk Hava Yolları (THY) seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından ilk uçuşunu 1 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'da İstanbul'dan Ankara'ya yapacak.

Haber Merkezi DHA
THY'nin ilk uçuşu yapacağı tarih ve yer belli oldu.
THY'nin ilk uçuşu yapacağı tarih ve yer belli oldu.

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Bu kadar hasret yeter! 1 Haziran itibariyle yeniden ait olduğumuz yerde gökyüzünde olacağız" dedi.

İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya yapılacak ilk uçuşun da detayı belli oldu. THY kaynaklarından edinilen bilgiye göre ilk uçuşa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katılacağı öğrenildi. İlk uçuşunu yapacak uçak saat 10.00'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapması planlanıyor.

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