Ekonomi THY sürdürülebilirlik ödülüne layık görüldü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY sürdürülebilirlik ödülüne layık görüldü

Türk Hava Yolları (THY) uluslararası finans dünyasının saygın kuruluşlarından World Finance tarafından "En Sürdürülebilir Bayrak Taşıyıcı Hava Yolu" kategorisinde "2022 Yılı Sürdürülebilirlik Ödülü"ne" layık görüldü.

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Ferhat Açıl Yeni Şafak
THY sürdürülebilirlik ödülüne layık görüldü
THY, World Finance tarafından "2022 Yılı Sürdürülebilirlik Ödülü"ne layık görüldü.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirlik alanında sıfır atık politikasıyla çalışmalar yürüten şirket, dünyanın en modern ve en genç filolarından birine sahip olması, cinsiyet eşitliğine bağlılığı, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında uyguladığı yakıt tasarrufu ve emisyon azaltma projeleri, biyoyakıt kullanımının yanı sıra bu konuda Ar-Ge projelerine sağladığı destek, pandemi sürecinin yönetimindeki esneklik ve güçlü finansal performansı ile ödülün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olarak sürdürülebilirliği büyüme stratejilerinin en önemli odak noktalarından biri olarak gördüklerini belirtti.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat.
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat.

DÜNYANIN GELECEĞİNE ODAKLANMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Ödüle layık görülmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bolat, "Geleceğin ihtiyaçları düşünülerek tasarlanmış operasyon merkezlerimiz, genç ve modern uçak filomuz, alanında uzman çalışma arkadaşlarımız çevresel etkimizi azaltarak bu büyüme yolculuğumuzda birer anahtar oluyor. Sürdürülebilir operasyonlarımız çerçevesinde attığımız adımların World Finance tarafından ödüle layık görülmesi stratejimizin doğruluğunu kanıtlar nitelikte. Türk Hava Yolları ailesi olarak dünyamızın geleceğine odaklanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dünya finans ve iş çevrelerince önemli bir referans olarak kabul edilen World Finance Sürdürülebilirlik Ödülleri, sürdürülebilirliğin çevresel, ekonomik ve sosyal alandaki üç boyutunda en iyi uygulama örneklerine sahip kuruluşlara veriliyor.

Küresel bankacılık, finans ve sermaye piyasaları konusunda değerlendirme, yorum, makale ve haberlere ilişkin derlemelere yer veren World Finance, 2008 yılından bu yana farklı sektörlerde, alanında uzman jüri üyelerinin değerlendirmeleriyle ülkelerin en iyi kurumlarını belirlemeyi hedefliyor.

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