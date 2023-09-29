THY'den Berlin'e '50'nci yıl için' özel uçuş

THY’den yapılan açıklamada, 50 yıl önce, 28 Eylül 1973 tarihinde Türk Hava Yolları'nın ilk uçağının o dönemin Berlin-Schönefeld Havalimanı'na indiği hatırlatıldı.

O günden beri İstanbul ile Berlin arasında direkt uçuşların yapıldığının belirtildiği açıklamada, “Jübile anısına, Türk Hava Yolları bugün tarihi tasarıma sahip bir Airbus A 330 ile BER'i ziyaret ediyor. 2022 yılında, hava yolu şirketi 700 binden fazla yolcusuyla Berlin Brandenburg Willy Brandt Başkent Bölgesi Havalimanı'ndaki en büyük beş şirket arasında yer aldı” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, THY’nin Berlin ile İstanbul’u günde 6 uçuşla birleştirdiği aktarılarak, THY’nin Adana, Ankara, Antalya, Bodrum, Gaziantep, İzmir, Ordu-Giresun, Samsun ve Trabzon gibi destinasyonlara mevsimsel uçuşlar sunduğu belirtildi.

Kargo alanında ise THY’nin yüzde 15 pazar payı ile BER'deki yük taşımacılığı sağlayıcıları arasında en büyüklerden birisi olduğunun ifade edildiği açıklamada, “Hava yolu şirketi, yılın başlarında deprem yardımı çerçevesinde hava kargo alanındaki gücünü etkileyici bir şekilde gösterdi. Türkiye'nin güneydoğusundaki depremden hemen sonra hava yolu şirketi, Berlin'den depremden etkilenen bölgeye yaklaşık 150 ton yük taşıdı.” denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, THY Berlin Müdürü Zekeriya Kurucam, “Bugünün uçuşunu özel retro temalı Airbus A330 ile gerçekleştirerek, bu önemli olayı kutlamaktan mutluluk duyuyoruz. Yarım yüzyıl boyunca buradaki iş ortaklarımızın ve yerel seyahat acentelerinin büyük desteği ve en önemlisi de yolcularımızın sarsılmaz güveni, 50 yıllık başarılı performansımızın hiç şüphesiz öncelikli unsurları arasında yer alıyor.” ifadesini kullandı.