Ekonomi THYden iç hat seferlerine sınırlama
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY'den iç hat seferlerine sınırlama

THY Genel Müdürü Ekşi iç hat seferlerine sınırlama getirileceğini duyurdu. Ekşi, "Seferlerimiz cumartesi 23.59'dan itibaren İstanbul ve Ankara'dan bazı büyükşehirler ile sınırlandırılmıştır. Kargo seferlerimiz devam edecektir" ifadelerini kulandı

Haber Merkezi AA
THY tüm dış hat seferlerine sınırlama getirmişti.
THY tüm dış hat seferlerine sınırlama getirmişti.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi,

yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan yeni düzenlemeleri duyurdu. Ekşi Twitter'dan yaptığı açıklamada alınan önlemler kapsamında iç hat seferlerinin bugün saat 23.59'dan itibaren İstanbul ve Ankara'dan bazı büyükşehirler ile sınırlandırıldığını açıkladı.

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Sadece İstanbul ve Esenboğa Havalimanı

Tüm yurt dışı yolcu seferlerinin durdurulduğunu hatırlatan Ekşi, "Kargo seferlerimiz devam edecektir. Cumartesi 23.59 dan itibaren iç hat seferlerimiz İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanından yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

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New York uçuşları durduruldu

Valilikten izin gerekliliği

  • Ekşi, THY'nin iç hat tarifesinin gün içinde hazırlanıp ilan edileceğini, iç hat seferlerindeki yolcuların valiliklerden izin alma gerekliliğinin saat 17.00'den sonra başlayacağını kaydetti.

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