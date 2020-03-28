THY'den iç hat seferlerine sınırlama

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi,

yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan yeni düzenlemeleri duyurdu. Ekşi Twitter'dan yaptığı açıklamada alınan önlemler kapsamında iç hat seferlerinin bugün saat 23.59'dan itibaren İstanbul ve Ankara'dan bazı büyükşehirler ile sınırlandırıldığını açıkladı.

EKONOMİ THY'den koronavirüs kararı: Dış hat uçuşlarında sadece 5 noktaya uçacak

Sadece İstanbul ve Esenboğa Havalimanı

Tüm yurt dışı yolcu seferlerinin durdurulduğunu hatırlatan Ekşi, "Kargo seferlerimiz devam edecektir. Cumartesi 23.59 dan itibaren iç hat seferlerimiz İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanından yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

DÜNYA New York uçuşları durduruldu

Valilikten izin gerekliliği

Ekşi, THY'nin iç hat tarifesinin gün içinde hazırlanıp ilan edileceğini, iç hat seferlerindeki yolcuların valiliklerden izin alma gerekliliğinin saat 17.00'den sonra başlayacağını kaydetti.