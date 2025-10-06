Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
THY'den İstanbul ve Antalya çıkışlı KKTC uçuşlarında avantajlı bilet

THY'den İstanbul ve Antalya çıkışlı KKTC uçuşlarında avantajlı bilet

17:016/10/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul ve Antalya çıkışlı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uçuşları için 1000 liradan başlayan avantajlı biletleri satışa sundu.

THY'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 3 Kasım-25 Aralık'ta, pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri İstanbul ve Antalya çıkışlı KKTC uçuşları için kampanya düzenlendi.


Bu kapsamda 9 Ekim'e kadar satın alınacak biletlerle yolcular 1000 liradan başlayan avantajlı fiyatlarla seyahat edilebilecek.


Yolcular kampanyayla ilgili detaylı bilgilere THY'nin internet sitesinden erişilebilecek.





#avantajlı bilet kampanyası
#KKTC
#thy
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
33. DÖNEM POMEM SINAV BAŞVURU: POMEM ön başvuru ve sınavlar ne zaman, hangi tarihte yapılacak?