THY'den 'maske' kararı: Her zamanki gibi tüm içtenliğimiz ile gülümseyeceğiz

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosuna göre; son 24 saatte 2 kişi hayatını kaybetti, 864 kişiye ise koronavirüs tanısı kondu. Böylece üst üste üç gün boyunca vaka sayısı 1000'in altında kaldı ve toplu taşıma araçlarındaki maske takma zorunluluğu kalkmış oldu.

KORONAVİRÜS Beklenen gün geldi: Toplu taşımalarda maske zorunluluğu kalktı

"ŞİMDİ TEBESSÜM ZAMANI"

Gelişme sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçuşlarda maske kullanımının kalktığını duyurdu.

Ekşi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yarın size maskelerimizin ardından değil, her zamanki gibi tüm içtenliğimiz ile gülümseyeceğiz. Milletçe gayret ettik, kurallara uyduk, sabrettik ve kazandık. Şimdi tebessüm zamanı" ifadelerine yer verdi.