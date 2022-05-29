Ekonomi THYden maske kararı Her zamanki gibi tüm içtenliğimiz ile gülümseyeceğiz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY'den 'maske' kararı: Her zamanki gibi tüm içtenliğimiz ile gülümseyeceğiz

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, koronavirüs vaka sayısının üç gün üst üste 1000'in altında seyretmesi sonrası toplu ulaşım araçlarındaki maske kullanma zorunluluğunun kalkmasına ilişkin açıklama yaptı. Ekşi, yarından itibaren maskelerin ardından değil, her zamanki gibi tüm içtenlikleriyle gülümseyeceklerini belirtti.

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Haber Merkezi AA
THYden maske kararı! Uçaklarda maske takmak zorunlu mu?
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Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosuna göre; son 24 saatte 2 kişi hayatını kaybetti, 864 kişiye ise koronavirüs tanısı kondu. Böylece üst üste üç gün boyunca vaka sayısı 1000'in altında kaldı ve toplu taşıma araçlarındaki maske takma zorunluluğu kalkmış oldu.

Beklenen gün geldi: Toplu taşımalarda maske zorunluluğu kalktı
KORONAVİRÜS
Beklenen gün geldi: Toplu taşımalarda maske zorunluluğu kalktı

"ŞİMDİ TEBESSÜM ZAMANI"

Gelişme sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçuşlarda maske kullanımının kalktığını duyurdu.

Ekşi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yarın size maskelerimizin ardından değil, her zamanki gibi tüm içtenliğimiz ile gülümseyeceğiz. Milletçe gayret ettik, kurallara uyduk, sabrettik ve kazandık. Şimdi tebessüm zamanı" ifadelerine yer verdi.

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