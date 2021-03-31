Ekonomi THYden yolcularına ücretsiz hizmet PressReader ile gazete ve dergilere ulaşabilecekler
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY'den yolcularına ücretsiz hizmet: 'PressReader' ile gazete ve dergilere ulaşabilecekler

Türk Hava Yolları (THY), yolcuların "PressReader" uygulaması ile farklı ülkede yayınlanan çeşitli gazete ve dergilere ücretsiz ulaşabileceklerini duyurdu.

Haber Merkezi AA
THYden yolcularına ücretsiz hizmet: PressReader ile gazete ve dergilere ulaşabilecekler
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THY'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, yolcuların uçuşlarından 24 saat önce ile seyahat bitişinden 24 saat sonraki dönemde, uygulamadaki tüm içeriklere ücretsiz ulaşabilecekleri belirtildi.

Duyuruda, bu dönemde yolcuların istediği içeriği mobil cihazınıza indirebilecekleri, farklı ülkelerdeki çeşitli gazete ve dergilerle seyahatlerine renk katabilecekleri kaydedilerek, "PressReader içeriklerine ulaşmanızın iki yolu var. Birincisi, kalkıştan 24 saat önce size gönderdiğimiz e-postadaki bağlantıyı açın. İkincisi, seyahatinizden önceki 24 saat içinde 'pressreader.turkishairlines.com' internet adresini kullanarak uçuş bilgilerinizi girin" ifadeleri kullanıldı.

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THY ve İstanbul Havalimanı dünyadaki liderliğini sürdürdü
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EUROCONTROL verilerine göre belirtilen tarih aralığında ikinciliği 31 uçuşla Almanya, 18 uçuşla ABD, 17 uçuşla Rusya ve 14 uçuşla Ukrayna takip etti.
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Raporda günlük en fazla uçuş sayısına ait havalimanları arasında İstanbul Havalimanı 190 uçuşla 1. sırada yer aldı.
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İstanbul Havalimanı'nı 55 uçuşla Sabiha Gökçen Havalimanı takip etti. Listenin 3. sırasında Ankara Esenboğa Havalimanı, 4. sırada Atatürk Havalimanı, 5. sırada ise İzmir Adnan Menderes Havalimanı bulunuyor.
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Raporda ortalama uçuş trafiği açısından ilk 5 sıraya göre, Türkiye'nin iç hat trafik sayısı 259 ile ilk sırada yer aldı.
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Listenin ikinci sırasında Almanya-Türkiye uçuş sayısı ortalama 30, Rusya-Türkiye trafiği 17, Türkiye-ABD 16, Türkiye-Ukrayna uçuş sayısı ise 14 ile ilk 5. sırada yer aldı.
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Raporda, ortalama trafiğe göre en iyi havalimanları eşleşmesinin de 13 uçuşla Ankara Esenboğa-İGA İstanbul Havalimanı olduğu kaydedildi.
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THY ve İstanbul Havalimanı dünyadaki liderliğini sürdürdü
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THY ve İstanbul Havalimanı dünyadaki liderliğini sürdürdü
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THY ve İstanbul Havalimanı dünyadaki liderliğini sürdürdü
THY ve İstanbul Havalimanı dünyadaki liderliğini sürdürdü
Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) raporuna göre, 1 Şubat-6 Mart arasındaki uçuş trafiğinde THY, günlük ortalama 581 uçuşla rakiplerini geride bırakırken, İstanbul Havalimanı da dünyadaki en yoğun havalimanı oldu.


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