Ticaret Bakanı Bolat: Kasımda tarihin en yüksek aylık ihracat rakamını kırdık

"İhracatçılarımızı her platformda destekliyoruz"

Son 4 ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı yükselmekte, bu da cari işlemler dengesini düzeltme anlamında bize önemli bir avantaj sağlamaktadır. Haziran'dan bu yana ihracatımız miktar değer olarak hep yukarı doğru gidiyor. Temmuz'da 19,8 milyar dolardı, Ağustos'ta 21,6, Eylül'de 22,5 milyar dolar, Ekim'de 22,9 milyar dolara çıktık, Kasım'da 23 milyar dolara çıktık. Bakanlık olarak iki hedef belirliyoruz. Birincisi her ay ihracatımızın bir yıl öncesinin aynı ayına göre artış sağlaması, ikincisi de her ay bir önceki aydan biraz daha yukarı tırmanmayı başarabilmek. Bunu ihracatçılar ailesi yapıyor. Biz de onları her platformda destekliyoruz.