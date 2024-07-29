Ticaret Bakanlığı'ndan e-ticaret firmalarına 230 milyon TL ceza

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Perakende ticarette giderek payı ve önemi artmakta olan mesafeli satışlar, kolay, çabuk ve pratik bir alışveriş metodu olması dolayısıyla bir yandan tüketiciler için vazgeçilmez hale gelirken diğer yandan bu tür alışverişlerde sözleşme konusu ürünleri fiziken görme ve kontrol etme imkanının olmaması ve satıcı ile yüz yüze iletişim kurulmaması, tüketicileri istismara karşı daha zayıf hale getirmektedir. Bu nedenle, bu alışverişlerde tüketicilerin tam ve doğru bilgilendirilmeleri ile sözleşmeden cayma ve ürün teslime ilişkin hakları büyük önem arz etmekte olup, bu hususlar Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile güvence altına alınmıştır. Bu çerçevede, 2024 yılı içerisinde Bakanlığımıza iletilen tüketici başvuruları doğrultusunda tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunmasını teminen başta tüketicinin bilgisi ve onayı olmaksızın ürünün stokta bulunmadığı gerekçesiyle yapılan sipariş iptalleri, satın alınan ürünlerin mevzuatta belirtilen süre içerisinde teslim edilmemesi ve bu sürelere uyulmaması nedeniyle tüketiciler tarafından feshedilen sözleşmelere ilişkin bedel iadesinin süresi içerisinde yapılmaması konuları olmak üzere tüketici mağduriyetlerinin yoğunlaştığı hususlarda Bakanlığımızca inceleme ve denetimler yapılmıştır. Bu kapsamda; 2024 yılında denetlenen 42 firmadan mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen 40 firma hakkında yaklaşık 230 milyon Türk Lirası idari para cezası uygulanmıştır" denildi.