Ticaret savaşı dövizi yükseltti

Geçen hafta cuma gününden bu yana ABD ve Çin yetkililerinden gelen açıklamalar ile ticaret savaşında yeni bir boyuta geçilirken, atılan adımların sertleşmesi yatırımcıların güvenli liman alımlarını artırmasına neden oldu. Küresel resesyona dair endişelerin arttığı bir ortamda, para politikalarına yön veren ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem faiz patikasına ilişkin net bir sinyal vermemesi de yatırımcı risk iştahını azaltan bir gelişme olarak öne çıktı.

JAPON YATIRIMCI TL ALIMINI BIRAKTI

Yaşananlar paralelinde dün Asya seansının açılışında dolar/Çin yuanı paritesi 7,1527 ile Şubat 2008'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Bu gelişme sonrası artan risk algısı yatırımcıların güvenli liman alımlarına yönelmesini beraberinde getirirken, dolar/Japon yeni paritesi 104,465 ile Kasım 2016'dan bu yana gördüğü en düşük seviyeye geriledi. Yuan ve yendeki sert hareketin gelişmekte olan ülke para piyasalarına da yansıdığı görüldü. Bu kapsamda Asya seansında dolar/TL 6,3370 ile Eylül 2018'den sonra en yüksek seviyeye tırmandı. Analistler, yıl başından bu yana TL varlıklara yoğun ilgi gösteren Japon yatırımcıların otomatik zarar kes emirleri ile Türk lirasında şok etkisi yarattığını söyledi. Ticaret savaşı kaynaklı endişelerin yatırımcı risk algısında bozulmaya yol açarak temkinli davranmaya sevk ettiğini belirten analistler, böyle bir ortamda Fed tarafından yeterli ışık gelmemesinin de fiyatlamalarda güvenli liman alımlarının öne çıkmasını sağladığını ifade etti.

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DOLAR GECE YARISI 6,33'Ü GÖRDÜ

BORSA AÇILINCA 5,80'DE DENGELENDİ

Dolar/TL, Asya piyasalarında sığ işlemlerin yaşandığı saatlerde yaklaşık bir yılın en yüksek seviyesi olan 6,3370'i görmesinin ardından düşüşe geçerek dün saat 10.30 itibarıyla 5,80'in altında dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 6,4538, sterlin/TL de yüzde 0,6 değer kazancıyla 7,1120'den alıcı buluyor. ABD ve Çin arasında hızla devam eden ticaret savaşının etkisiyle dolar/yuan paritesi 7,1491 ile son 11 yılın en yüksek seviyesini gördü. Teknik açıdan dolar/TL için 5,75'in destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,85'in direnç olarak izleneceğini dile getirdi.