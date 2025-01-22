Ticarette kutuplaşma artıyor: Trump’ın göreve başlaması küresel dengeleri değiştirebilir

Küresel ekonomide serbest ticaret anlayışının yerini hızla ticaret savaşları ve bloklaşmaya bıraktığını söyleyen DEİK Başkanı Nail Olpak, “ABD’de Trump’ın yeniden göreve başlaması, küresel dengelerde farklı bir süreci beraberinde getirebilir” dedi. Olpak, İç piyasadaki frenlemenin bu yıl da süreceğini dile getirdi.
DEİK Başkanı Nail Olpak, küresel ticaretteki yavaşlama trendine dikkat çekerek, “Küresel ekonomide serbest ticaret, yerini giderek artan ticaret savaşları ve bloklaşmaya bıraktı. ABD’de Trump’ın yeniden göreve başlaması, küresel dengelerde farklı bir süreci beraberinde getirebilir. Ayrıca Çin ve Hindistan’ın rekabeti de yeni bir dinamik oluşturuyor” dedi. Olpak, DEİK Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantıda, 2024 yılını değerlendiren ve 2025 beklentilerini açıkladı.
AVRUPA’YI KAYGIYLA İZLİYORUZ
Türkiye’nin en önemli ticaret ortağının Avrupa olduğunu vurgulayan Olpak, ihracatın yüzde 56’sının, ithalatın ise yüzde 50’sinin Avrupa bölgesiyle gerçekleştiğini belirtti. Ancak Avrupa’daki ekonomik durgunluğa dikkat çeken Olpak, “Özellikle Alman firmalarında iş yapma isteksizliği ve yorgunluk hissediyoruz. Avrupa’yı kaygıyla izliyoruz” diye konuştu. Olpak, yeşil dönüşümle gelen ekonomik değişime de vurgu yaparak, “Bu dönüşüm, doğaya saygının ötesinde yeni bir ekonomik dizayn getiriyor. Özellikle AB kaynaklı bu sistem, dış ticaretimizde ciddi etkiler yaratacak” dedi.
İÇ PİYASADA FRENLEME SÜRECEK
Küresel piyasalarda kutuplaşma artarken, iç piyasa da ise frenlemenin süreceğini söyleyen Olpak, ekonomi yönetiminin Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında mali disipline bağlı kalmayı ve dezenflasyonla mücadeleyi sürdüreceğini belirtti. Otomotiv ihracatındaki kayıplara dikkati çeken Olpak, kur ve enflasyon arasındaki makasın açılmasının ihracatçıları olumsuz etkilediği değerlendirmesinde bulundu.
İHRACATÇIYA DÖVİZ DESTEĞİ ARTIRILABİLİR
Olpak, serbest kur rejimi uygulandığını ve belirli bir kur hedefi olmadığını ancak ihracatçılara sağlanan yüzde 2'lik döviz desteğinin artırılabileceğini ifade etti. Rezerv seviyelerindeki artışın ardından, döviz bozdurma zorunluluğunun düşürülmesinin piyasaya olumlu bir sinyal vereceğini de kaydeden Olpak, ihracatçılara sağlanacak ek desteklerin öngörülebilirliği artıracağını ve sektörün moralini yükselteceğini sözlerine ekledi. Finansman konusunda Eximbank'a işaret eden Olpak, "Türk Eximbank diğer ülkelerin eximbanklarıyla rekabet ediyor. Sadece iş insanlarımız rekabet etmiyor, Türk Eximbank, İngiltere, Hollanda ve İsveç gibi ülkelerin eximbankıyla rekabet içerisinde. Devletimizin çok ciddi destekleri var" diye konuştu.
Faizin yüzde 20’lere inmesini beklemiyoruz
- Politika faizine ilişkin beklentilerini öngörülerini açıklayan DEİK Başkanı Nail Olpak, “Gerçekçi olalım, biz yeni yılda faizlerin 20’li rakamlarına gerilemesini bekleyemeyiz” dedi. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon hedefi 21 iken, yıl içinde 20’li faizleri beklemenin çok gerçekçi olmadığını ifade eden Olpak, “Kasım ayında sanayi üretim endeksinde gerileme durdu. Bu tek aylık olumlu bir veriydi. Ama 1 ay dahi durmuş olmasını en azından 2025 için olumlu ve umutlu bir gösterge olarak değerlendirebiliriz” şeklinde konuştu.
Transit ticareti kullanmalıyız
- Nail Olpak, Türkiye'den Suriye'ye giden ürünlerde gümrük vergisinin artırılması adımıyla ilgili, “Yeni bir yönetim gelmiş, parası yok. Onun için en önemli gelir kaynaklarından biri gümrük vergileri. O da mevcut, toptancı bir yöntemle alınmış bir karar olabilir” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin ihracatını artırdığını ancak her yıl 30 milyar dolar artırma potansiyeli görünmediğini söyleyen Olpak, "Sadece tek etken yurt içi kaynaklı değil dışarıda da sorunlar var, standardın aynısını yaparak ve sürekli ihracatın kilogram değerini konuşmaya devam ederek artıramayız. Mevcudun dışında katma değer için transit ticareti kullanmalıyız” ifadelerini kullandı.