Ticarette kutuplaşma artıyor: Trump’ın göreve başlaması küresel dengeleri değiştirebilir

Nail Olpak, Türkiye'den Suriye'ye giden ürünlerde gümrük vergisinin artırılması adımıyla ilgili, “Yeni bir yönetim gelmiş, parası yok. Onun için en önemli gelir kaynaklarından biri gümrük vergileri. O da mevcut, toptancı bir yöntemle alınmış bir karar olabilir” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin ihracatını artırdığını ancak her yıl 30 milyar dolar artırma potansiyeli görünmediğini söyleyen Olpak, "Sadece tek etken yurt içi kaynaklı değil dışarıda da sorunlar var, standardın aynısını yaparak ve sürekli ihracatın kilogram değerini konuşmaya devam ederek artıramayız. Mevcudun dışında katma değer için transit ticareti kullanmalıyız” ifadelerini kullandı.