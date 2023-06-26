Ticarette uzak Asya seferi

Geçtiğimiz yıl 254,2 milyar dolarlık ihracat yaparak rekor kıran Türkiye bu başarısını sürdürmek için farklı pazarlara yöneliyor. Bu amaçla, ticaretin daha az olduğu bölgelerle ilişkilerin geliştirilmesine odaklanılacak. Yeniden Asya politikası kapsamında, Uzak Doğu ülkeleri ile stratejik iş birliğini geliştirmeye çalışan Türkiye, Türk şirketlerinin Güneydoğu Asya pazarına açılması için yeni adımlar atıyor. Kamboçya ve Sri Lanka pazarlarına açılmaya hazırlanan Türkiye, Kamboçya’dan gıda, maden, ahşap ve kauçuk olmak üzere pek çok ham madde getirerek, yurt içinde işlenmesini sağlayacak. Sri Lanka ile de ticaret ve turizm alanlarında iş birliğini geliştirecek.

HAFTAYA MECLİS GÜNDEMİNDE

Türkiye’nin Güney Asya coğrafyası ile 2019’da başlattığı “Yeniden Asya” politikası kapsamında Sri Lanka ve Kamboçya ile ekonomik ilişkileri geliştirilecek. Sri Lanka ve Kamboçya hükümetleri ile imzalanacak olan Çifte Vergilendirmeyi önleme anlaşmalar, gelecek hafta TBMM Genel Kurulu’na gelecek.

HAMMADDE TÜRKİYE’DE İŞLENECEK

Sri Lanka ile başta ticaret ve turizm olmak üzere yeni iş birlikleri kurulacak. Sri Lanka’ya temel ihtiyaç mallarının ihracatına da ilgi gösteren Türk şirketleri, anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle büyük bir maddi yükten kurtulacak. Türk şirketleri, anlaşma ile Kamboçya’dan başta gıda, maden, ahşap ve kauçuk olmak üzere pek çok alanda önemli ham madde getirme olanağına kavuşacak. Ham madde işleme kabiliyeti sınırlı olan Kamboçya’nın, yatırım potansiyeli mevcut iş birliğini daha ileri bir seviyeye taşınmasına imkan verecek.

REKORLARA DEVAM

Küresel pazarlardaki yavaşlama ve paritenin olumsuz etkisine rağmen Türkiye ihracatta bir kez daha rekor tazeledi. Türkiye’nin 2022 yılı ihracatı 2021’e göre yüzde 12,9 artışla 254,2 milyar dolara yükseldi. İhracat, mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,4 artarak 21 milyar 659 milyon dolar, ithalat yüzde 15,5 artarak 34 milyar 186 milyon dolar olarak gerçekleşti.











