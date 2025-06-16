"Nisan ayında yıllıklandırılmış cari işlemler açığında bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık 10,7 milyar dolar düşüş sağlandı. 2024 yılı nisan ayında 26,5 milyar dolar olan yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, 2025 yılı nisan ayında 15,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı nisan ayında 4,8 milyar dolar olan cari işlemler açığı 2025 yılı nisan ayında 7,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Nisan ayında yıllıklandırılmış hizmet ihracatı 116,5 milyar dolar ile rekor seviyeye yükselmiştir. Yıllık mal ve hizmet ihracatı 381 milyar doların üzerine çıkmıştır. 2025 yılının ilk çeyreğinde cari işlemler açığının GSYH içindeki payı yüzde 0,9 olarak sınırlı bir seviyede gerçekleşmiş olup, 2025 yılı genelinde de orta vadeli program hedefinin (yüzde 2) altında gerçekleşmesini bekliyoruz"