​TikTok’tan 93 milyon vergi ​

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu milyonlarca üyesi bulunan TikTok heyetini dinledi. TikTok Orta Doğu, Türkiye, Afrika ve Pakistan Bölgelerinden Sorumlu Kamu Politikaları ve Kamu İlişkileri Müdürü Farah Tukan, TikTok Türkiye’den Sorumlu Kamu Politikaları Müdürü Emir Gelen, TikTok Kamu Politikaları Danışmanı Naz Değirmenci komisyonu bilgilendirdi.

90 KİŞİYE İSTİHDAM ALANI

Heyet Türkiye’de yerleşik olarak kabul edilmediği için faturalarının Singapur’dan düzenlendiğini belirtti. İlk defa bir sosyal platform Türkiye’de ne kadar vergi ödediğini açıkladı. Vergilerini düzenli olarak ödediklerini söyleyen TikTok heyeti, Türkiye’de 2021 yılında 93 milyon lira dijital hizmet vergisi ödediklerini kaydetti. 2018’de Türkiye’de faaliyete açılan TikTok’un 90 kişiyi istihdam ettiği anlatıldı.

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TikTok’a 2021 yılının Ocak ve Haziran ayları arasında 270 içerik kaldırma talebi geldi. Topluluk ilkeleri ihlali gereği işleme konulan içerik sayısı 16 olurken, mevzuat ihlali gereği de 250 içerik işleme alındı. 4’ü ise işleme alınmadı. Söz konusu dönemde 20 hesap şikâyet edildi.

TEKNOLOJİ TikTok da sesli sosyal ağ geliştirmeye başladı