Teknoloji Çin çocukların TikTok kullanımını günlük 40 dakikayla sınırlandırıyor
İNTERNET

Çin çocukların TikTok kullanımını günlük 40 dakikayla sınırlandırıyor

Geçen ay sonunda çocukların oyun oynama süresini yasal bir zeminle önemli oranda düşüren Çin, şimdi ise TikTok kullanımını günlük 40 dakikayla sınırlandırıyor. Dijital kimlik uygulamasıyla hayata geçirilen bu sistem, çocukların

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Çin çocukların TikTok kullanımını günlük 40 dakikayla sınırlandırıyor
TikTok

Çin, geçen ay sonunda Ulusal Basın ve Yayın İdaresi'nin aldığı kararla birlikte çocukların mobil ve çevrimiçi oyun süresini sınırlandırdı. Bağımlılıkla mücadele kapsamında atılan yeni adımın ardından çocuklar artık Cuma - Cumartesi ve Pazar günleri 1 saat oyun oynayabilecek.

Bunun akabinde alınan yeni karar ise TikTok kullanımını önemli oranda azaltmayı hedefliyor. Zira bu noktada çocuklara günlük verilen izin 40 dakika. Gençlik Modu olarak sunulan ve 14 yaşından küçük çocuklar için uygulanan sistem, 22:00 ile 06:00 arasında çocukların uygulama kullanmasını da engelliyor.

Asıl amaç, dijital bağımlılığı önemli bir oranda sınırlandırmak.
Asıl amaç, dijital bağımlılığı önemli bir oranda sınırlandırmak.

Bu mod, geçen yıl kullanıma sunulan ülkenin kimlik doğrulama sistemiyle paralel çalışıyor. ByteDance ayrıca ebeveynleri uyararak henüz tanımlanmayan kimlikler için de gerekli işlemin yapılmasını belirtiyor.

Şirket, bunun çocuklar arasındaki dijital bağımlılık sorunlarını azaltmak için farklı bir adım olduğunu vurguluyor.

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