Ekonomi TİM Başkanı Gülle Bu yıl ihracatta hedefimiz 190 milyar dolar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TİM Başkanı Gülle: Bu yıl ihracatta hedefimiz 190 milyar dolar

TİM Başkanı Gülle: Bu yıl ihracatta hedefimiz 190 milyar dolar

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Gülle, "Gülle, "Şu anda ihracatta ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5'in üzerinde bir artışla gidiyoruz. Bu yıl ihracatta hedefimiz 190 milyar dolar" dedi.

Haber Merkezi AA
İsmail Gülle
İsmail Gülle

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

Gülle, "Şu anda ihracatta ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5'in üzerinde bir artışla gidiyoruz. Bu yıl ihracatta hedefimiz 190 milyar dolar." dedi.

Avro/dolar paritesinin ihracata olumsuz etkisinin 5 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirten Gülle, "İhracatımız içerisinde yüksek teknoloji ürünlerinin payı artıyor" diye konuştu.

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Türkiye'nin istikrarlı göstergeleri yakalaması için tek haneli faiz rakamına inmesinin önemli olduğunu söyleyen TİM Başkanı Gülle, şunları söyledi:

  • "İhracatçılar olarak istikrarlı ve dengeli bir kur istiyoruz. İhracatçıyı enflasyona ezdirmeyecek, dengeli bir kur istiyoruz. Kuru yüksek bir kazanç kapısı ya da zarar ettirecek bir argüman olarak görmüyoruz.
  • Teşviklerin amacına ulaştığını gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Verilen teşvikleri, ülkeye ihracat ve döviz olarak getiriyoruz.
  • Geçen yıl 17 bin 544 firmamız ihracata merhaba dedi ve 4,5 milyar dolarlık ihracat yaptı."

TİM Başkanı Gülle, "Türkiye'nin Otomobili'nin ihracatını gerçekleştirmek ve onu dünyaya tanıtarak satmak bizim için çok gurur verici olacak" şeklinde konuştu.

Gülle, "TİM kendi insiyatifi ile giriş aidatını ihracatçıdan almayacak" ifadelerini kullandı.

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