TL mevduatın payı yüzde 60’a çıktı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre; Türk Lirası mevduat hesaplarının payı yüzde yüzde 60’a dayandı. 30 Aralık 2022’de 8 trilyon 865 milyar 710 milyon lira seviyesinde bulunan toplam mevduat 19 Ocak 2024’te yüzde 69,59 oranında artarak 15 trilyon 35 milyar 468 milyon liraya yükseldi. Aynı dönemde TL mevduat ise yüzde 86,54 büyümeyle 4 trilyon 780 milyar 254 milyon liradan 8 trilyon 917 milyar 431 milyon liraya çıktı.





2021 VE 2022’DEKİ TABLO TERSİNE DÖNDÜ

Ekonomi yönetiminin politika faizinde yaptığı artışlar ve sadeleşme adımlarıyla birlikte TL mevduatın toplam hesaplar içindeki payı yüzde 59,30’a ulaştı. TL mevduatın payında son 1 yılda 6 puana yakın artış gerçekleşti. Toplam mevduat hacminde TL’nin payı 2021 sonunda yüzde 35,5, 2022’de ise yüzde 53,9 seviyesindeydi. Böylece 2021 ve 2022 yıllarındaki mevduat dağılımı tablosu 2023 itibarıyla tersine döndü.





DÖVİZ HESAPLARINDA 6 PUANLIK ERİME

Yine BDDK verilerine göre; geçtiğimiz yılın başında 4 trilyon 85 milyar 456 milyon lira olan yabancı para mevduatlar 6 trilyon 118 milyar 36 milyon liraya tırmandı. Yabancı para mevduatlarda yıllık değişim oranı yüzde 49,75 olarak hesaplandı. Yabancı para mevduatın payı 30 Aralık 2022 tarihinde yüzde 46 iken, 19 Ocak 2024 itibarıyla yüzde 40,70’e geriledi.





MERKEZ’DEN TL’YI GÜÇLENDIRECEK YENI ADIMLAR

Faiz artışını sonlandırdığına işaret eden Merkez Bankası, enflasyonu düşürmek ve TL mevduata geçişi hızlandırmak amacıyla yeni kararlar alıyor. Buna göre; zorunlu karşılık uygulamasında; makro finansal istikrarı güçlendirecek ve miktarsal sıkılaştırma yoluyla parasal aktarımın desteklenmesini sağlayacak değişiklikler yapıldı. Merkez Bankası, kur koruması sağlanan hesaplar için zorunlu karşılık oranlarını 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 30'dan yüzde 25'e indirdi. Yabancı para mevduatlar için tüm vadelerde TL cinsinden tesis edilen ilave zorunlu karşılık oranı da yüzde 4'ten yüzde 8'e revize edildi. Söz konusu düzenlemelerle miktarsal sıkılaştırma sürecinin devam edeceği belirtildi.



