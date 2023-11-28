TL’ye dönüşte bahar havası

Türk Lirası’na (TL) dönüş iklimi, dolarizasyonun önüne geçme hedefiyle hayata geçirilen makro ihtiyati tedbirler sayesinde hızlanıyor. Piyasaya güven veren ekonomi politikalarıyla beraber yatırım tercihlerinde TL mevduat öne çıkarken, Kur Korumalı ve döviz cinsi hesapların payı azalıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre; TL mevduat büyüklüğü 6 Ocak’tan bugüne 46 milyar 918 milyon dolar artarak 298 milyar 861 milyon dolara yükseldi. Yabancı Para (YP) cinsinden hesaplar ise 18 milyar 394 milyon dolar düşüşle 203 milyar 300 milyon dolara geriledi.

YATIRIMCI ROTAYI TL’YE ÇEVİRDİ

6 Ocak’ta 251 milyar 943 milyon dolar seviyesinde bulunan TL mevduat 26 Mayıs’ta 312 milyar 855 milyon dolara çıkmıştı. 17 Kasım itibarıyla TL mevduat 298 milyar 861 milyon dolar oldu. TL mevduat büyüklüğü yılbaşından bu yana 46 milyar 918 milyon dolar arttı.

DOLARDAN KAÇIŞ SÜRÜYOR

6 Ocak’ta 221 milyar 694 milyon dolar olan Yabancı Para mevduatlar 26 Mayıs’ta 203 milyar 413 milyon dolara, 17 Kasım itibarıyla da 203 milyar 300 milyon dolara indi. YP mevduatta yılbaşından bu yana düşüş 18 milyar 394 milyon dolara ulaştı. Seçim sonrası dönemden itibaren bakıldığında da Yabancı Para mevduatlar 113 milyon dolar azaldı.

TOPLAM MEVDUAT 28.5 MİLYAR $ ARTTI

Toplam mevduat büyüklüğü 6 Ocak’ta 473 milyar 637 milyon dolar iken, 26 Mayıs’ta 516 milyar 269 milyon dolara çıktı. Toplam mevduat 17 Kasım itibarıyla 502 milyar 162 milyon dolar olarak hesaplandı. Yılbaşından bu yana toplam mevduatta artış 28 milyar 525 milyon doları buldu. Seçim sonrası dönemden itibaren toplam mevduatta 14 milyar 107 milyon dolar düşüş görüldü.

KKM HESAPLARI ERİYOR

6 Ocak’ta 73 milyar 234 milyon dolar olan Kur Korumalı Mevduat (KKM) büyüklüğü 26 Mayıs’ta 125 milyar 259 milyon dolara tırmandı. 20 Aralık 2021 yılında dolarizasyonu azaltmak ve kur ataklarını önlemek için başlatılan KKM hesaplarından yeni ekonomi yönetimiyle birlikte kademeli olarak çıkış stratejisi izlenildi. KKM büyüklüğü 17 Kasım itibarıyla 97 milyar 58 milyon dolara düştü. Yılbaşından bu yana 23 milyar 824 milyon dolar artış gözlenen KKM, seçim sonrası dönemden itibaren 28 milyar 201 milyon dolar eridi.

Şirketlerin döviz iştahı kesildi

Merkez Bankası ekonomistlerinin yaptığı analize göre; Kur Korumalı Mevduat ile ilgili başlatılan TL'ye geçiş süreci ek bir döviz talebi oluşturmadı. Vadesi dolan firmaların nette döviz alıcısı olma ihtimalinin yapılan düzenlemeler sonrasında belirgin oranda düştüğü anlaşıldı. Analizde, 1 Mayıs-21 Kasım 2023'teki herhangi bir haftada KKM vadesi dolan 28 bin 472 firmanın döviz alım-satım işlemleri birleştirilerek bir veri seti oluşturulduğu bildirildi. Analiz kapsamındaki firmaların yaklaşık yüzde 30'unun dönüşüm vadesinde nette döviz alıcısı iken, bu oranın 20 Ağustos 2023 tarihli düzenleme sonrası belirgin şekilde düşüş gösterdiği kaydedildi. Analizde, "Düzenlemenin döviz talebi üzerindeki olumlu etkisi eylül sonrası dönemde de devam ediyor ve daha az oranda firmanın vade sonunda nette döviz alıcısı olduğu görülüyor" denildi.







