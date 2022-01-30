Ekonomi TLye geçene vergi muafiyeti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TL’ye geçene vergi muafiyeti

Döviz ve altın hesabından kur korumalı TL mevduat hesabına geçen kurumlara vergi istisnası geldi. Resmi Gazete’de yayımlanan kanunla, söz konusu kurumların dönüşüm esnasında oluşan kur farkı kazançlarının yanısıra, faiz ve kar payları kurumlar vergisinden muaf tutulacak.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
TL’ye geçene vergi muafiyeti
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Döviz cinsinden varlıklarını Türk Lirası’na geçiren kurumlara vergi istisnası geldi. TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen kanun teklifinin ardından Resmi Gazete’de dün yayımlanarak yürürlüğe giren kanuna göre, yabancı para ve altınlarını Türk Lirası'na çeviren kurumların, dönüşüm esnasında oluşan kur farkı kazançları da dahil, bu kapsamda açılan vadeli Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarından elde edecekleri faiz ve kar payları vergilendirilmeyecek. Geçici vergi dönemleri de dahil 2021 ve 2022 ile 2023 hesap dönemi, geçici vergi dönemlerinde, şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacak. Söz konusu madde 31 Aralık 2023’e kadar geçerli olacak.

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KAR ZARAR GEÇMİŞ YILLARDA GÖSTERİLECEK

  • Enflasyon düzeltmesi nedeniyle kar/zarar farkı, geçmiş yılların kar/zararı olarak gösterilecek. Bu şekilde tespit edilen geçmiş yıl karı vergiye tabi tutulmayacak, geçmiş yıl zararı, zarar olarak kabul edilmeyecek.

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KAR PAYLARI VERGİ DIŞI

Bankacılık sisteminde Türk lirası payının artırılması ve finansal istikraraın desteklenmesi için yabancı paralarını Türk Lirası'na çeviren kurumlar vergisi mükelleflerinin, dönüşüm esnasında oluşan kur farkı kazançları da dahil, açılan vadeli Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarından elde edecekleri faiz ve kar payları vergi dışı tutulacak. Yabancı para cinsinden varlıkların Türk Lirası'na çevrildiği tarihte oluşan kur farkı kazançları ile vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları vergiden muaf olacak. Bir geçici vergi döneminden sonra Türk Lirası'na dönüşümün gerçekleşmesi durumunda dönem sonu ile Türk Lirası'na çevrildiği tarih aralığına isabet eden kur farkı kazançları da vergi dışında olacak.

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