TMO'dan hububata pozitif fiyat

Yaklaşan hasat sezonu nedeniyle gerçekleştirilen 9’uncu Uluslararası 2024 Hasadına Doğru Türkiye ve Dünyada Tahıl Konferansında konuşan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, 2024 alım kampanyası için gerekli bütçe ve altyapı hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi. Güldal, “TMO olarak hububat üretim sürecinden alımına kadar her aşama titizlikle takip edilmektedir. Tıpkı geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da üreticimizi mağdur etmeyecek, üretimin sürdürülebilirliğini sağlayacak her şeyi yaparak sezonun bereketli geçmesi için çalışacağız” dedi.





RANDEVU SİSTEMİ YENİLENDİ

TMO’nun randevulu alım politikasında önemli bir yeniliğe gittiklerini söyleyen Güldal, “Yeni randevu sisteminde randevu işlemleri e-Devlet üzerinden de yapılabilecektir. TMO, sürekli açık bir randevu sistemi uygulayacak. Bu yeni sistemle birlikte çiftçiler, randevu almak için bekleme süreciyle karşılaşmayacaklar, alımlar başladığında hemen randevu alabilecekler. Randevu alamıyorum diyen çiftçi olmayacak” diye konuştu.





HASAT 15 GÜN ERKEN GELDİ

Hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi sebebiyle önceki yıllara göre hasadın normalden yaklaşık 15 gün erken başladığını belirten Güldal, “Adana’da 27 Nisan’da hasat başladı. Hasadın önümüzdeki günlerde yoğunlaşacağını tahmin ediyoruz. Ancak geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da üreticimizi mağdur etmeyecek, üretimin sürdürülebilirliğini sağlayacak her tür adımı atacağız. Yeni hasat döneminde randevu sistemi ve planlanan alım ve depolama programları doğrultusunda tüm tedbirleri aldık” ifadelerini kullandı.





MAYIS YAĞIŞLARI REKOLTEYİ BELİRLEYECEK

Uzun yıllar yağış ortalamasına göre ekim ve mayıs ayları arasında bu yıl yüzde 2,4 daha fazla yağış olduğunun altını çizen Güldal, “2023 yılına göre ise yağışlarda yüzde 19,4 artış gerçekleşti. Nisan ayının son günlerinde başlayan yağışlar özellikle İç Anadolu’da ve kıraç alanlardaki buğdayı olumlu etkiledi. Ancak önümüzdeki günlerde yaşayacağımız mayıs ayı yağış durumu, rekoltenin nihai belirleyicisi olacaktır” dedi.





HUBUBATTA YENI REKOR BEKLENTISI

2024-2025 yılları sezonunda yeni rekorlar kırılacağını söyleyen TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, “Dünyada toplam buğday üretimi yüzde 1 artarak 798 milyon, makarnalık buğday üretimi yüzde 10 artarak 35 milyon ton. Arpa üretimi yüzde 4 artarak 151 milyon ton. Mısır üretimi 1,2 milyar ton ile rekor seviyesinde bekleniyor” dedi.



