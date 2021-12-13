Ekonomi TMSF iki şirketi daha satışa çıkardı
İŞ DÜNYASI

TMSF iki şirketi daha satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Ufuk Boru Sanayi ve Ticaret AŞ ile Akbulut Tekstil’i satışa çıkardı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
TMSF Ufuk Boru ve Akbulut Tekstil’i satışa çıkardı
Foto/arşiv

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF), Ufuk Boru Sanayi ve Ticaret AŞ’nin varlıklarının, ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında satışına karar verildi.

Fon ayrıca Akbulut Tekstil Ticaret ve Sanayi AŞ’yi de satışa çıkardı.

İki ihale için muhammen bedel Ufuk Boru Sanayi ve Ticaret AŞ’nin Şanlıurfa’daki fabrikası için 24 milyon 750 bin lira ‘Akbulut Tekstil Ticaret ve Sanayi AŞ için 39 milyon 650 bin lira olarak belirlendi.

  • İhaleler 5 Ocak tarihinde TMSF’nin Esentepe’deki binasında gerçekleştirilecek.

Sanayide çarklar dönüyor
EKONOMİ
Sanayide çarklar dönüyor

Cari denge ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi
EKONOMİ
Cari denge ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi

Borsada bir rekor daha: Tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
EKONOMİ
Borsada bir rekor daha: Tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
Borsada bir rekor daha

Borsada bir rekor daha

​Tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
Sanayide çarklar dönüyor

Sanayide çarklar dönüyor

​Büyümenin öncü göstergesi yıllık bazda yüzde 8,5 artış gösterdi.
Prof. Dr. Kara: Omicron varyantı hücreye daha kolay girebiliyor

​ÖSYM son dakika olarak duyurdu.

​Dokuz terörist etkisiz hale getirildi

​Milyonlarca çalışanın alacağı ücret belli olacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.