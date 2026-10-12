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TMSF'de işe girmek isteyenler dikkat: 75 kişilik alım yapılacak

TMSF'de işe girmek isteyenler dikkat: 75 kişilik alım yapılacak

09:36, 12/10/2026, Pazartesi
AA
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TMSF'de işe girmek isteyenler dikkat: 75 kişilik alım yapılacak
TMSF, 75 personel istihdam edecek

TMSF'nin fon denetçi yardımcılığı, fon uzman yardımcılığı ve fon avukatlığı giriş sınavı ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, TMSF İsTMSF İstanbul merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 9'uncu dereceden 10 fon denetçi yardımcısı, 45 fon uzman yardımcısı ve 20 fon avukatı kadrolarına atama yapılmak amacıyla yazılı ve sözlü giriş sınavı yapacak

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) fon denetçi yardımcılığı, fon uzman yardımcılığı ve fon avukatlığı görevlerini yürütmek üzere 75 personel alımı gerçekleştirecek.

TMSF'nin fon denetçi yardımcılığı, fon uzman yardımcılığı ve fon avukatlığı giriş sınavı ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TMSF İstanbul merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 9'uncu dereceden 10 fon denetçi yardımcısı, 45 fon uzman yardımcısı ve 20 fon avukatı kadrolarına atama yapılmak amacıyla yazılı ve sözlü giriş sınavı yapacak.

Adaylar, ilanlardan yalnızca birine müracaat edebilecek. Başvuru şartlarını karşılayan adaylar, KPSS puan sıralamasına göre yazılı giriş sınavına katılmaya hak kazanacak.

Fon denetçi yardımcılığı için başvuranların toplam sayısının 200 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilk 200 aday yazılı giriş sınavına alınacak. Fon uzman yardımcılığı için bu şart 900 kişi olarak belirlenirken, fon avukatlığı için ise 400 olarak saptandı. Ayrıca eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacak.

Fon denetçi yardımcılığı, fon uzman yardımcılığı ve fon avukatlığı için başvuru yapacak adaylarda, sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak şartı aranacak.

Adaylar başvurularını bugünden itibaren 30 Ekim saat 17.00’ye kadar e-Devlet üzerinden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı hizmetine erişerek Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı platformu aracılığıyla belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirebilecek.

Giriş sınavıyla ilgili tüm bilgilendirmeler, kurumun resmi internet sayfasında duyuru yoluyla yapılacak olup adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacak.

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Özgün
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Başlıklar :personel alımıTMSFsınav
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