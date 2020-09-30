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Ekonomi TMSFli 810 şirket yüzde 50 büyüdü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​TMSF’li 810 şirket yüzde 50 büyüdü

TMSF’li 810 şirket yüzde 50 büyüdü

TMSF kayyumuyla yönetilen 810 şirket devir alındıktan sonra yüzde 50 büyüdü. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, “Bunlar bize milletimizin emaneti. Bu şirketlerin öz kaynak büyüklüğü 26,7 milyar lira. Aktif büyüklüğü de 63,4 milyar lira, çalışan sayıları da 40 bin 373” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muhiddin Gülal
Muhiddin Gülal

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Royal Halı üretim hattında düzenlediği basın toplantısında, 15 Temmuz’dan sonra Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) aidiyeti ve iltisakı tespit edilen bazı şahıslara ait varlıkların TMSF tarafından yönetilmesine karar verildiğini hatırlattı.

KAPALI FABRİKALAR EKONOMİYE KAZANDIRILDI

Şirketlerin ekonomiye kazandırılması için çalışmalar yürüttüklerini belirten Gülal, “Bu anlamda an itibarıyla TMSF kayyumuyla yönetilen 810 şirket var. Bunların 30 Haziran 2020 itibarıyla öz kaynak büyüklüğü 26,7 milyar lira. Şirketlerin aktif büyüklüğü de 63,4 milyar lira, çalışan sayıları da 40 bin 373. Bunlar bize milletimizin emaneti. Devraldığımız günden bu yana şirketler aktif olarak yüzde 50 seviyesinde büyüdüler” diye konuştu. Naksan Grubu ile ilgili bilgilendirme yapan Gülal, gruba ait 43 şirkete Eylül 2016’da TMSF’nin kayyum olarak atandığını, bu şirketlerin içerisinde gayri faal olanların da olduğunu, 8-9 aktif şirketin olduğu yapıya hemen kayyum olarak göreve başladıklarını anlattı. Göreve geldiklerinde bu fabrikaların kapalı olduğunu, işçilerin maaşlarının ödenmediğini, işletme sermayesi açığının bulunduğunu belirten Gülal, bunlara rağmen fabrikaları çalıştırdıklarını ve buraların ekonomiye değer katmaya başladığını dile getirdi.

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23 ŞİRKET NAKSAN’A TALİP

Bu grubun Naksan Plastik, Royal Halı gibi önemli firmalarının ihalesini yapacaklarını ve bunları ekonomiye kazandırmayı arzuladıklarını anlatan Gülal, şöyle konuştu: “Bu grup, içi boşaltılmış bir gruptu. Yani bugün itibarıyla 2,8 milyar lira bankalara borcu var. Bunların içerisine adüleryadan kaynaklı 433 milyon avro kredi dahil değil. Bunu da dahil ettiğimizde yaklaşık 7,2 milyar lira borcu var. Yani aslında finansal olarak bu yapının sürdürülebilir olma ihtimali yok. Biz devraldığımızda burası aktif olarak 8,4 milyar lira seviyesindeydi grup olarak, bugün itibarıyla da 12,6 milyar lira seviyesinde. Burada an itibarıyla 3 bin 578 kişi çalışıyor. Cirosu yaklaşık olarak 995 milyon lira. Hemen hemen yerli ve yabancı 22-23 firma ihale şartnamesi aldı ve süreci inceledi. İçlerinde iyi ve yabancı firmalar da var. Ben bu satışların olumlu neticeleneceğini tahmin ediyorum” ifadelerini kullandı.

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