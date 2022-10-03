TOBB Başkanı açıkladı: TOGG yolda da evde de şarj olacak

Mobilya fuarının açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Burada bir hikaye var, çok eski tarihlerde başlamış ama ilk ustalarından tutun emeğini veren, katkısını veren bir tarih var, tecrübe var. Ölenleri rahmetle anıyor, hayatta olanlara sağlık sıhhat diliyorum. Bu hikaye bir pazaryerinden başlamıştı, Allah’a şükürler olsun buralara, ciddi yerlere geldi. Hikmet Başkanı rahmetle anmak lazım. 2002 senesinde fuar burada geldi, ne kadar büyük bir vizyon olduğunu ifade etmek istiyorum. Daha sonra 4 katına çıkarılması esnasında bizlerin de katkıları olmuştur. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 2016’da Belediye hisselerini İMOS’a devrettik ki Ticaret Odası ile birlikte olduğu için. İnşallah Yavuz kardeşimiz bu çıtayı daha da yukarılara çıkarıyor. Burada her kardeşimizin ayrı gayretleri var. Bazı sıkıntılar da var ama hayat devam ediyor, kendimizi yenilememiz lazım. Bu işi zamanında düşünen ağabeylerimiz aslında bir alanı fuar olarak değil bir şehri fuar olarak düşünmüşler, tasarlamışlar. Bir berber de lokantacı da diğer esnaflarımız da çok heyecanlılar, 1 hafta boyunca burada müthiş bir ticaret olacak. Bu büyük bir heyecan. Bugüne kadar gösterilen bu birlik ve beraberlik ile işgücünde sıkıntı yaşanmaması adına okullarımızın desteklenmesi adına Belediye, İTSO, İMOS ve devletin kurumlarıyla dayanışmaya ihtiyaç var. Bu sinerji değer olarak dönüyor. BTSO Başkanımız burada, Borsa Başkanımız da burada. Pandemi bazı fuarları aksattı ama Bursa’da bugün 13-14 tane alanlarında kapış kapış giden fuarlar hayata geçiriliyor. Nasip olursa yarın Bursa’da Tarım Fuarı başlıyor. İlgili kurum kuruluşlar birlik ve beraberliği sağlarsa başarılmayacak iş yok. Dünyanın ekonomik krizi konuştuğu bir dönemde olsak daha hayat devam ediyor ve bu krizler büyümek, gelişmek için önemi bir fırsat. Artık kurumlarımız, devletimiz çok tecrübeli ve beraberinde özel sektörün geldiği nokta da takdire şayan. Fuarımız bereketli ve bol kazançlı olsun” ifadelerini kullandı.

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FOTOĞRAF 10 Türkiye'nin otomobili TOGG'un Gemlik'teki fabrikası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak, hem de ilk otomobil banttan inmiş olacak. Son günlerde ortaya çıkan fiyat listeleri, ön sipariş-satış kampanyaları gibi spekülatif haberlere ilişkin, Togg'un sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

\"Gemlik Kampüsümüzün resmi açılışını gerçekleştireceğimiz 29 Ekim 2022 ve akıllı cihazımızın yollara çıkacağı Mart 2023 tarihi yaklaştıkça Togg'a olan ilgi de artıyor. Bu ilgi ve merakı gururla takip ediyor, markamızla ilgili ticari sır olmaktan çıkan her gelişmeyi düzenli olarak sosyal medya hesaplarımız ve basın bültenlerimiz aracılığıyla duyuruyor, kamuoyunu gelişmelerden haberdar ediyoruz. Özellikle son haftalarda tamamı tahmine ya da varsayıma dayanan beyanlar, şirket temsilcilerimizin ifadelerinin çarpıtılarak yorumlanması ve hayal ürünü iddialar maalesef dikkat çekici biçimde artmıştır.

Markamız tarafından açıklanmış gibi gösterilerek;



- Fiyat listesi,

- Ön sipariş - satış kampanyası,

- Kendisini Togg iş ortağı olarak tanıtan üçüncü kişi ve kurumların kamuoyunu yanıltmaya yönelik demeçlerinin, yayın ve ilanlarının

arttığını gözlemliyoruz. Hedeflerimize adım adım yaklaştığımız bir dönemde bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Togg'un resmi sosyal medya hesaplarında yayınlanmamış Haberler, hangi mecrada yer alırsa alsın gerçekliği şirketimiz tarafından teyit edilmemiş bilgilerdir. Kurumsal sorumluluk ve prensiplerimiz gereği, kamuoyunun bilgisine sunarız.\"

TOGG'dan fiyat açıklaması: Spekülatif haberlere itibar etmeyin Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndan (TOGG), son günlerde ortaya çıkan fiyat listeleri, ön sipariş-satış kampanyaları gibi spekülatif haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

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MODEF EXPO 2022 47. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarına katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli elektrikli araç TOGG ile ilgili açıklamada bulundu.



Hisarcıklıoğlu, "Artık geleneksel hale geldi. MODEF hem Türkiye’de hem dünyada mobilya pazarında kendisini kabul ettiren bir şehir İnegöl. Onu da fuarla herkese göstermek adına doğal bir şey yok. Bu vizyondan dolayı hem idarecilerimizi hem Ticaret ve Sanayi Odamızı kutluyorum. Allah razı olsun. Arabamızı da Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla beraber 29 Ekim’de Gemlik’te fabrikanın açılışını hep beraber yapacağız. Milletimize hayırlı uğurlu olsun. Her tarafta şarj istasyonları da kurulmaya başladı. Hiç problem olmayacak. Zaten evde de şarj edilebilecek. Hem evde hem yolda şarj edilebilecek. Dur bakalım daha fiyatı açıklanmadan o yüksek fiyat nereden çıktı" dedi.