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Ekonomi TOBB ile reform görüşmesi Aralıkta gündem ekonomi olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​TOBB ile reform görüşmesi: Aralık'ta gündem ekonomi olacak

TOBB ile reform görüşmesi: Aralık'ta gündem ekonomi olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, iş dünyasıyla görüşmelerin ikinci ayağında TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB yönetimiyle bir araya geldi. Toplantıya 4 bakan ve Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal da katıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lütfi Elvan - Ruhsar Pekcan - Mustafa Varank
Lütfi Elvan - Ruhsar Pekcan - Mustafa Varank

Ekonomide reform paketi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde 2020’nin son ayında gündem ekonomi olacak. Sivil toplum örgütleriyle beraber oluşturulan yol haritası kapsamında bu ay hem önemli verilerin açıklanması hem de yeni reform kanunlarının yasalaşması bekleniyor.

SONUÇ ODAKLI BİR TOPLANTI YAPTIK

Önceki gün TÜSİAD ile görüşen Hazine ve Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, dün de altı bakanın katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yönetimiyle bir araya geldi. İstanbul'daki toplantının ardından hem hükümet hem de iş dünyası kanadından olumlu mesajlar geldi. Bakan Elvan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, iş dünyası ile yaptıkları görüşmelere TOBB ile devam ettiklerine dikkati çekerek, "Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile TOBB heyetinin görüş ve önerilerini dinledik. Sonuç odaklı bir toplantı gerçekleştirdik" dedi.

MÜSİAD İLE DEVAM EDECEK

Elvan, söz konusu görüşmelere gelecek hafta MÜSİAD ile devam edeceklerini belirtti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de söz konusu toplantıya ilişkin paylaşımında "TOBB yönetimiyle bir araya gelerek sektörel ve ekonomik gelişmeleri değerlendirdiklerini" kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu ekonomi ve hukukta yeni döneme yönelik yeni bir yatırım, üretim, ihracat, istihdam başlatılmasına yönelik kapsamlı reform çalışmaları, bütçe görüşmelerinin ardından gerçekleştirilecek. Ekonomide atılacak reform adımlarına yönelik düzenlemeler yapılacak.

Rifat Hisarcıklıoğlu

"BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİYDİ"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ekonomideki sorunları, diyalog ortamı ve istişare ile çözeceğimize inanıyoruz. İlk oturumda ekonomi ve reform gündemini TOBB Yönetim Kurulumuzla birlikte istişare ettik. İkinci bölümde ise tüm sektörleri bir araya getiren Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı sektörel toplantısını gerçekleştirdik. Bu dönemde devletimizi yanımızda görmek bizim için çok değerliydi." dedi.

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