TOGG için bir adım daha: Ankara ve İstanbul arasına 6 adet şarj cihazı kuruldu

Türkiye'de kullanıcılara kesintisiz ve sorunsuz bir deneyim yaşatmayı hedefleyen Togg, Trugo markasıyla ilk cihazlarını Bolu HighWay Dinlenme Tesisi'nde kurdu.

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, 2023 yılının ilk çeyreğinde doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV’u banttan indirmeye hazırlanan Togg, elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz bir deneyim yaşatmak için sürdürdüğü çalışmalarda ilk şarj cihazlarının kurulumunu yapacağı noktayı belirledi.

Dördü 180 kW, ikisi 300 kW üzeri, toplam 6 adet şarj cihazımızı, İstanbul ve Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası olan Bolu HighWay Dinlenme Tesisi’ne kurduk.



Tüm elektrikli araç kullanıcıları bu cihazları pek yakında kullanabilecek.#SmartCharging #Trugo pic.twitter.com/aL1jeposbG REKLAM October 11, 2022

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Trugo markasıyla sektöre yüksek performans, hızlı kurulum ve geniş kapsam ağıyla giren Togg, Bolu HighWay Dinlenme Tesisi’nde dördü 180 kW, ikisi 300 kW üzeri altı cihazın kurulumunu gerçekleştirdi. Trugo, İstanbul ve Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası olan Bolu’nun hareketli mekanı HighWay Dinlenme Tesisi’nden yolu geçenlere, her bir cihaz üzerinde iki soket yer aldığı için 12 soketle hizmet verecek.

Şarj cihazları tüm elektrikli araç kullanıcılarına açık olacak. 81 ilde 600’ün üzerinde lokasyonda 1.000 yüksek performanslı şarj cihazı (DC) kurma hedefi olan Trugo, Togg araçları yola çıkmadan önce kullanıcı tarafında şarj kaygısı yaşanmayacak düzeyde şarj istasyonu kurulumunu yapacak.

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Türkiye'deki tüm elektrikli araç kullanıcılarına açık

Trugo’nun şarj cihazlarıyla ortalama bir bataryanın doluluk oranı 25 dakika içinde yüzde 80’e ulaşabilecek. Trugo, trafik yoğunluğu yüksek güzergahlarda 25, az yoğunlukta bölgelerde 50 kilometrede bir şarj cihazlarıyla yer alacak. Türkiye’deki tüm elektrikli araç kullanıcılarına açık olacak cihazlarda yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynağı sertifikalı hizmet sağlanacak.

"Kullanıcılara kesintisiz bir deneyim yaşatmaya kararlıyız"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, ilk şarj cihazlarını kurmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti: