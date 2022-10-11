Ekonomi TOGG için bir adım daha Ankara ve İstanbul arasına 6 adet şarj cihazı kuruldu
OTOMOTİV

TOGG için bir adım daha: Ankara ve İstanbul arasına 6 adet şarj cihazı kuruldu

Yerli otomobil TOGG için geri sayım heyecanı sürüyor. Togg'un fabrikasının açılmasına çok az bir zaman kala şarj istasyonlarının kurulumu da hızla devam ediyor. İstanbul-Ankara arasındaki HighWay Dinlenme Tesisleri'ne 6 adet TruGo şarj cihazı kuruldu.

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Haber Merkezi AA
TOGG için bir adım daha: Ankara ve İstanbul arasına 6 adet şarj cihazı kuruldu
HighWay Dinlenme Tesisleri'ne 6 adet TruGo şarj cihazı kuruldu.

Türkiye'de kullanıcılara kesintisiz ve sorunsuz bir deneyim yaşatmayı hedefleyen Togg, Trugo markasıyla ilk cihazlarını Bolu HighWay Dinlenme Tesisi'nde kurdu.

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, 2023 yılının ilk çeyreğinde doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV’u banttan indirmeye hazırlanan Togg, elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz bir deneyim yaşatmak için sürdürdüğü çalışmalarda ilk şarj cihazlarının kurulumunu yapacağı noktayı belirledi.

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Trugo markasıyla sektöre yüksek performans, hızlı kurulum ve geniş kapsam ağıyla giren Togg, Bolu HighWay Dinlenme Tesisi’nde dördü 180 kW, ikisi 300 kW üzeri altı cihazın kurulumunu gerçekleştirdi. Trugo, İstanbul ve Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası olan Bolu’nun hareketli mekanı HighWay Dinlenme Tesisi’nden yolu geçenlere, her bir cihaz üzerinde iki soket yer aldığı için 12 soketle hizmet verecek.

Şarj cihazları tüm elektrikli araç kullanıcılarına açık olacak. 81 ilde 600’ün üzerinde lokasyonda 1.000 yüksek performanslı şarj cihazı (DC) kurma hedefi olan Trugo, Togg araçları yola çıkmadan önce kullanıcı tarafında şarj kaygısı yaşanmayacak düzeyde şarj istasyonu kurulumunu yapacak.

Yerli otomobil TOGG'da yeni gelişme: Gerçek yol koşullarında test edildi
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Yerli otomobil TOGG'da yeni gelişme: Gerçek yol koşullarında test edildi
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), sosyal medya hesabından yerli otomobilin test sürüşü görüntülerini paylaştı. Gerçek yol koşullarında test edilen TOGG'un görüntülerinin yer aldığı paylaşımda, 'Tüm güvenlik önlemlerimizi alarak gerçek yol koşullarında yaptığımız kullanıcı deneyimi testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor.' ifadelerine yer verildi.

Türkiye'deki tüm elektrikli araç kullanıcılarına açık

Trugo’nun şarj cihazlarıyla ortalama bir bataryanın doluluk oranı 25 dakika içinde yüzde 80’e ulaşabilecek. Trugo, trafik yoğunluğu yüksek güzergahlarda 25, az yoğunlukta bölgelerde 50 kilometrede bir şarj cihazlarıyla yer alacak. Türkiye’deki tüm elektrikli araç kullanıcılarına açık olacak cihazlarda yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynağı sertifikalı hizmet sağlanacak.

"Kullanıcılara kesintisiz bir deneyim yaşatmaya kararlıyız"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, ilk şarj cihazlarını kurmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

  • "Hedefimize giden yolda geri sayım başlarken, ülkemizde uçtan uca elektrikli araçlarla seyahat etmeyi mümkün kılacak hızlı şarj cihazlarımızı da kurmaya başladık. İlk kurulum için önemli bir geçiş noktası olan ve pek çok şehirden ziyaretçi ağırlayan Bolu’yu tercih ettik. Bolu HighWay Dinlenme Tesisi’nde 180 kW ve 300 kW cihazlarla tüm elektrikli araç kullanıcılarına hizmet vermeye başlayacağız. Kullanıcılara kesintisiz bir deneyim yaşatmak konusunda kararlıyız. Togg araçları yola çıkmadan önce kullanıcıların şarj kaygısı yaşamayacağı düzeyde şarj istasyon ağımızı oluşturmuş olacağız. Bu öncü pozisyonumuzu ilerleyen yıllarda yapacağımız yatırımlarla da sürdüreceğiz."
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