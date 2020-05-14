Tohumda milliyetçilik gıdada egemenlik getirir

Küresel salgın tarım sektörünün önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Salgın nedeniyle ülkelerin ‘gıda milliyetçiliği’ yapıp kendi stoklarını muhafaza ettikleri de görüldü. Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı Savaş Akcan, küresel salgının Türk tarımı için bir fırsat olarak değerlendirilebileceğini söyledi. Milli tohum çeşitliliğinin her geçen gün arttığını belirten Akcan, “55 ülkede 135 milyon kişi gıda güvencesi açısından kriz düzeyinde ya da daha kötü durumda. Yaş sebze ve meyve başta olmak üzere Avrupa’yı biz doyurabiliriz, destek olabiliriz. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu ise ulusal gıda egemenliği için yerli tohum kullanmak. Çiftçilerimiz yerli tohum kullanarak krizi fırsata çevirebilir” şeklinde konuştu.

Savaş Akcan

ÜLKELER STOKLARINI SAKLIYOR

Kovid-19 salgınının etkisiyle daha ciddi sıkıntılar yaşanabileceğini de vurgulayan Akcan konuşmasını şöyle sürdürdü: “Stoklar saklanıyor. Bitkisel üretimin temeli tohum, fide, fidan gibi tohumluklar. Tohumculuk sektörünün öneminin daha iyi anlaşılması gerekiyor. Ülkemizde gıda güvencesi açısından kıtlık düzeyinde bir sorun yaşanmasını beklemiyoruz. Ancak belirsizlikler her alanda olduğu gibi tarımda da riskleri arttırır. Burada önemli olan çiftçilerimizin daha çok gelir elde etmesini sağlayacak politikaların uygulanması, desteklerin artması ve çiftçilerimizin ürünlerinin değerinde satılacağını bilmesi.”

ÇEŞİTLİLİK ARTIYOR

Akcan, Türkler tarafından geliştirilen ve yerli firmalar tarafından üretilen tohumluk çeşitlerinin yabancı çeşitlere göre hiçbir eksiğinin olmadığını da söyledi. Akcan, yurt içi gen kaynaklarından ıslah edip geliştirilen milli tohumların tahıl ihtiyacımızın yüzde 70’ini, baklagillerin yüzde 97’sini, çayır-mera ve yem bitkilerinin yüzde 92’sini ve sebzelerin yüzde 60’ını karşıladığını bildirdi. Akcan, mısır, ayçiçeği, şeker pancarı, pamuk ve patates gibi tohumluk açığı olan ürünlerde de gün geçtikçe milli tohum çeşitlerinin arttığını kaydetti.

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HİBE TOHUMLUK

Küresel salgın sürecinde Tarım ve Orman Bakanlığının aldığı tedbirleri değerlendiren Akcan, çiftçinin tarımdan kopmaması için 21 ilde belirlenen ürünlerin tohumlarının yüzde 75’inin hibe olarak üreticiye verilmesi ve hazine arazilerinin tarıma açılması gibi pilot projelerin tüm Türkiye’ye yaygınlaştırılmasını istedi. Akcan, “Üretim maliyetlerinin, vergilerin, döner sermaye ücretlerinin düşmesi, tohumculuk sektörünün finansal kaynaklara ulaşmasının önündeki kısıtların kaldırılması, sektörümüze aktarılacak desteklerin artması bitki üretim materyallerinin fiyatlarının düşmesini dolayısıyla üreticimizin daha çok kazanmasını sağlayacaktır” dedi.

91 ülkeye Türk tohumu

Tohumculuk sektörünün son dönemde başarılı bir performans çizdiğine dikkat çeken Akcan, fide, fidan üretimi ve dış ticaretinde yükselişin sürdüğünü bildirdi. Akcan, 2008’de 290 bin ton olan sertifikalı tohum üretiminin geçen yıl 1 milyon 135 bin tona yükseldiğini, ihracatın ise aynı dönemde 70 milyon dolardan 168.4 milyon dolara yükseldiğine dikkat çekti. 91 ülkeye tohum ihraç edildiğini belirten Akcan, “Türkiye ürettiği fidanların yüzde 40’ını ihraç eder konuma geldi” dedi. Her zamankinden daha çok üretmek zorunda olduğumuza da dikkat çeken Akcan, tüm dünyaya tohum ihraç edebilmek için, Türki Cumhuriyetlerde tohum üretmek istediklerini de aktardı.