Ekonomi Tokattaki tesiste paketlenen kil yurt dışındaki 6 ülkeye satılıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tokat'taki tesiste paketlenen kil yurt dışındaki 6 ülkeye satılıyor

Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki ocaktan çıkarıldıktan sonra Niksar'daki tesiste paketlenen kil, yurt içinin yanı sıra yurt dışındaki 6 ülkeye de gönderiliyor. Firma yetkilisi Mehmet Yılmaz, "Sondaj ve kozmetik, bir de kedi kumu için üretim yapıyoruz. Yabancılar özellikle sondaj ve kedi kumu için kil alıyor. Kili Türkiye'de birçok yere gönderiyoruz. Bunun yanı sıra Filipinler, Romanya, İspanya, Almanya, İngiltere ve Nijerya'ya ihraç ediyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Niksar'daki tesiste paketlenen kil 6 ülkeye satılıyor.
Niksar'daki tesiste paketlenen kil 6 ülkeye satılıyor.

Tokat'ta üretilen kil, yurt içinde talep görmesinin yanı sıra 6 ülkeye de ihraç ediliyor.

Reşadiye ilçesinde ocaktan çıkartılan kil, kamyonlarla Niksar ilçesine götürülüyor. Kil, burada 10 işçinin çalıştığı bir tesiste işleniyor.

Bazı işlemlerden geçirildikten sonra paketlenen kil, daha sonra yurdun dört bir yanına ve Filipinler, Romanya, İspanya, Almanya, İngiltere ile Nijerya'ya gönderiliyor.

Firma yetkilisi Mehmet Orkun Yılmaz, yaptığı açıklamada, Reşadiye ilçesinde bol miktarda kil rezervi bulunduğunu söyledi.

Kili ocaktan alıp tesiste kullanıcısına teslim edilecek şekilde işlediklerini anlatan Yılmaz, bu işi 4 yıldır yaptıklarını belirtti.

Son bir yıldır işi oturttuklarına işaret eden Yılmaz, "Kili Türkiye'de birçok yere gönderiyoruz. Bunun yanı sıra Filipinler, Romanya, İspanya, Almanya, İngiltere ve Nijerya'ya ihraç ediyoruz. Tüketicilerimiz ürettiğimiz maldan çok memnun." dedi.

6 ülkeye daha numune gönderdiler

Ürettikleri kili başka ülkelere de satmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Yılmaz, ayrıca 6 ülkeye daha numune gönderdiklerini, bu ülkelere ihracat yapabilmek için görüşmelerinin devam ettiğini dile getirdi.

6 ülkeye daha numune gönderdiler.
  • Yılmaz, kilin sabun olarak da kullanıldığına dikkati çekerek, "Sondaj ve kozmetik, bir de kedi kumu için üretim yapıyoruz. Yabancılar özellikle sondaj ve kedi kumu için kil alıyor. Evcil kediler için kilden yatak yapıyorlar. Yılda 2 bin 500 ton kil üretiyoruz. Bunun yarısından fazlasını ihraç ediyoruz" diye konuştu.

Türkiye'de kilin tonunun 450 liradan alıcı bulduğunu belirten Yılmaz, 'Biz işleyip sattığımız için daha yüksek fiyata satıyoruz' ifadesini kullandı.

Hazine Bakanlığı'ndan döviz bürolarına son uyarı: 30 Eylül'e kadar yaptırmayanlar kapatılacak
EKONOMİ
Hazine Bakanlığı'ndan döviz bürolarına son uyarı: 30 Eylül'e kadar yaptırmayanlar kapatılacak

Gram altının yarı fiyatına lüfer: Kilosu 130 liradan satışa çıktı
EKONOMİ
Gram altının yarı fiyatına lüfer: Kilosu 130 liradan satışa çıktı

Emeği az getiri çok tropik meyve pitayanın tanesi 20 liradan satılıyor
EKONOMİ
Emeği az getiri çok tropik meyve pitayanın tanesi 20 liradan satılıyor
Provokatörlere yasal işlem

Provokatörlere yasal işlem

​Asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatıldı.
Yardım istemişlerdi

Yardım istemişlerdi

​Aramco saldırılarında çaresiz kalan Suudilere ABD'den Patriot desteği.
21 bina mühürlendi

21 bina mühürlendi

​İstanbul'da yaşanan deprem sonrasında gerekli önlemler alındı.
Eğitime devam

Eğitime devam

'​Yarın İstanbul'da okullarımızı tatil ettirecek bir bulguya rastlamadık'
'Deprem oldu pas geçin'

'Deprem oldu pas geçin'

Korku dolu anlarda kuleden pilotlara anons yapıldı.
GSM firmaları<br>sınıfta kaldı

GSM firmaları
sınıfta kaldı

Telefonla iletişim kesildi, GSM firmaları krizi yönetemedi.
'Karıncalar depremin habercisiydi'

'Karıncalar depremin habercisiydi'

​Depremden bir gün önce yapılan paylaşımlar ortalığı karıştırdı.
Köprüde hasar yok

Köprüde hasar yok

Bakanlık spekülasyonlara son noktayı koydu.
Yana yaslanan bina tahliye edildi

Yana yaslanan bina tahliye edildi

​AFAD ekipleri Şirinevler'de hasar gören binayı incelemeye aldı.
Çatı davasında gerekçeli karar açıklandı

Çatı davasında gerekçeli karar açıklandı

Kararda, darbe talimatının Gülen tarafından verildiği vurgulandı.
İSTANBUL'DA DEPREM!

İSTANBUL'DA DEPREM!

Silivri açıklarındaki depremin büyüklüğünü AFAD 5.8, Kandilli 6 olarak açıkladı.
Tehlike geçmedi

Tehlike geçmedi

Uzmanlar: Büyük depremin enerjisini almış olamaz.
Erdoğan depreme<br>ilişkin açıklama yaptı

Erdoğan depreme
ilişkin açıklama yaptı

'28 artçı deprem kaydedildi, devamı mümkün'.
Deprem anı canlı yayında

Deprem anı canlı yayında

Habere girdikleri sırada depreme yakalanan sunucuların zor anları.
İstanbul'daki deprem anı

İstanbul'daki deprem anı

Korku dolu anları saniye saniye kaydetti.
'Büyük İstanbul<br> depreminin habercisi'

'Büyük İstanbul
depreminin habercisi'

​Deprem uzmanı Profesör Mikdat Kadıoğlu sarsıntıyı değerlendirdi.
İstanbul'daki acil toplanma alanları

İstanbul'daki acil toplanma alanları

Mahalle mahalle deprem anında acil toplanma alanlarını e-devlet'ten öğrenebilirsiniz.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.