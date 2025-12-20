TOKİ 500 bin konuta rekor başvuru! Bakan Kurum: 8 milyon 840 bin kişi başvurdu

Kurum, TOKİ tarafından 81 ilde yapılacak 500 bin konut projesine toplamda 8 milyon 840 bin kişinin başvurduğunu duyurdu.

Kurum, "Tüm kriterlere uyarak geçerli olan başvurusu sayısı ise 5 milyon 242 bindir. En çok başvuru aldığımız il İstanbul, onu Ankara ve İzmir izliyor. En çok başvuru alan kategori ise gençlerimiz." dedi.