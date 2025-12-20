TOKİ 500 bin konuta rekor başvuru! Bakan Kurum: 8 milyon 840 bin kişi başvurdu

500 bin konut projesine 8 milyon 840 bin kişi başvurdu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ tarafından 81 ilde yapılacak 500 bin konut projesine toplamda 8 milyon 840 bin 314 kişinin başvurduğunu duyurdu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da "Yüzyılın Konut Projesi"ne yapılan başvuru sayısını açıkladı.
Kurum, "Tüm kriterlere uyarak geçerli olan başvurusu sayısı ise 5 milyon 242 bindir. En çok başvuru aldığımız il İstanbul, onu Ankara ve İzmir izliyor. En çok başvuru alan kategori ise gençlerimiz." dedi.
