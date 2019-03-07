TOKİ’nin 50 bin konutuna yoğun ilgi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Türkiye’nin 67 ilinde 140 projeyle hayata geçirilecek 50 bin yeni sosyal konut için talep toplamaya başlandı. Yatay mimari anlayışıyla 2+1 ve 3+1 nitelikte inşa edilecek 50 bin yeni projeler için 6 Mart -19 Nisan 2019 tarihleri arasında talepler toplanacak. İlgilenenler, 6 Mart -19 Nisan 2019 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası veya Ziraat Bankası yetkili şubelerden başvurularını yapabilecek. Projelerin lansmanı ardından vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gözlenirken, kurumun internet sitesi adeta kilitlendi. Vatandaşlar 2+1 nitelikteki konutlar için 500 TL, 3+1 nitelikteki konutlar için 1000 TL başvuru ücreti ödeyecek.

BAŞVURU 4 KATEGORİDE

Başvurular 4 ayrı kategoride kabul edilecek. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri 15-19 Nisan 2019 tarihleri arasında en az yüzde 40 engelli vatandaşlar 8 - 12 Nisan 2019 tarihleri arasında başvuru yapabilecek. Emeklilerin 25 Mart - 5 Nisan 2019 tarihleri arasında başvuru yapabileceği projede diğer başvurular ise 6 -22 Mart 2019 tarihleri arasında alınacak.

Projeye başvuruda bulunacak kişilerin öncelikle T.C. vatandaşı olması gerekiyor. Konutlara başvuru yapmak isteyen vatandaşların projenin bulunduğu ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması şartı aranıyor.

ALT GELİR GRUBU İÇİN 4 BİN 500 GELİR ŞARTI

Başvuru sahiplerinin Toplu Konut İdaresi’nden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresi’nden konut kredisi kullanmamış olması gerekiyor. Ayrıca kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun olmaması şartı bulunuyor. Alt gelir grubu konutlarında aylık hane halkı geliri olarak en fazla net 4 bin 500 TL, İstanbul’da ise en fazla net 4 bin 800 TL gelire sahip olma şartı aranacak. Ayrıca, bir hane halkı adına, tek başvuru yapılabilecek.