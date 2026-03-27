Toplu taşıma bu mesleği yapanlara 20 ay ücretsiz oldu: Kimler yararlanacak?

09:4227/03/2026, Cuma
Gümrük muhafaza memurları ile orman muhafaza memurları, toplu taşıma hizmetlerinden 2027 sonuna kadar ücretsiz yararlanmayı sürdürecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gümrük ve orman muhafaza memurlarına yönelik toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olmasına ilişkin kararı imzaladı.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanacakların tespitine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Ticaret Bakanlığında görevli resmi üniformalı gümrük muhafaza memurları ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğünde görevli resmi üniformalı orman muhafaza memurları, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurduğu birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden 31 Aralık 2027'ye kadar ücretsiz yararlanabilecek.

