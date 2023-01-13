Ekonomi Toptancılar denetlensin Fiyat dalgalanmalarından bakkallar da şikayetçi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Toptancılar denetlensin: Fiyat dalgalanmalarından bakkallar da şikayetçi

Son dönemde yaşanan fiyat dalgalanmalarından bakkallar da şikayetçi. Toptancıların ürünlere sık sık zam yaptığını belirten bakkallar, “Toptancılar denetlenmeli. Bu yapılırsa haksız fiyat artışları durur. Hatta bazı ürünlerin fiyatları düşer” diyor.

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Mehmet Ali Parto Yeni Şafak
Toptancılar denetlensin: Fiyat dalgalanmalarından bakkallar da şikayetçi
Hikmet Çullu

Küçük esnafın en önemli ayağı olan bakkallar, son dönemdeki ekonomik dalgalanmalardan fazlasıyla etkilendi. Tedarik zincirindeki sorunlardan yakınan küçük esnaf, toptancı firmaların ürünlere sürekli zam yaptığına dikkat çekti. Esas denetlenmesi gereken yerlerin toptancılar olduğunu belirten bakkallar, bunun gerçekleşmesi durumunda fiyatlarda düşüşler yaşanabileceğini kaydetti. Yüksek kira artışlarından da şikayet eden bakkallar, Yeni Şafak’a şu değerlendirmelerde bulundu.

FIRSATÇILIK YAPIYORLAR

Sinan Gıda’nın sahibi Hikmet Çullu, toptancılardan yakındı. Çullu, “Toptancılar, fiyatlara sürekli zam yapıyor. Piyasanın kontrol altına alınması lazım. Esas denetim bence toplantıcılarda yapılmalı. Denetimler sıklaştırılırsa fiyatlarda artışlar durur, bazı ürünlerde indirim bile olur” dedi. Melih Şah Bakkal’ın sahibi Alican Emeç de toptan satış yapan firmaların denetlenmesi ve kontrol edilmesi gerektiğini söyledi. Emeç, “Fırsatçılık yapıp erkenden zammı yapıştırıyorlar” diye konuştu. Piyasanın iyi durumda olduğunu ve insanların para harcadığını da ifade eden Emeç, “‘Para yok kriz var’ diyen kesinlikle yalan söyler” şeklinde konuştu.

Alican Emeç
Alican Emeç

NAKİT ALIŞVERİŞ ARTTI

Fahri Et & Gıda’nın sahibi Ömer Çekdemir ise son dönemde yaşanan fiyat dalgalanmalarını ürünlere yansıtamadıklarını vurguladı. Çekdemir, “Hem şarküteri hem de et ürünleri satıyoruz. Ete zam geldi ama biz etiketleri değiştirmedik” ifadelerini kullandı. Veresiye alışverişin eskiye göre pek kalmadığının da altını çizen Çekdemir, insanların daha çok nakitle alışveriş yaptığına dikkat çekti.

Ömer Çekdemir
Ömer Çekdemir

KİRALARA BİRİ “DUR” DESİN

  • Gül Kuruyemiş’in sahibi Fevzi Akın, esnafın en büyük probleminin yüksek kiralar olduğunu dile getirdi. Akın, “Dükkan sahipleri fahiş kiralar istiyor. Bu da esnafı zorluyor. Şu anda 5 bin 200 lira kira veriyorum. Hükümetten konutlardaki kira sınırlamasını dükkanlar için de getirmesini istiyorum” dedi. Ataman Kuruyemiş’in sahibi İdris Ataman da yüksek kiralardan muzdarip. Ataman, “Yüksek kira artışları bizi zorluyor. Son dönemde kiralardaki artış belimizi büktü” diye konuştu. Ataman ayrıca, toptancıların son günlerde ürünlere fahiş zamlar yaptığını belirterek, “Denetimler artırılmalı” dedi.

İdris Ataman
İdris Ataman

Aldığımız ürünü satmadan zam geliyor

Tekin Gıda’nın sahibi Yakup Müştekin, büyük tedarikçilerin ürünlere sık sık zam yapmasından şikayetçi. Müştekin, “Aldığımız ürünü daha satmadan toptancılar zam yapıyor. Büyük firmalar, bütçeyi reklama ayıracağına, ürünün fiyatını indirebilirler. Vatandaş da böylece ürünü ucuza alır” diye konuştu. Son dönemde aynı sokakta birden fazla market açılmasının da küçük esnafa zarar verdiğini ifade eden Müştekin, “İki market arasındaki mesafe uzak olmalı. Böylece küçük esnaf da rahatlıkla malını satabilir” diye konuştu.

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