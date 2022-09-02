Trabzon Liman Rus Donsib ile kömür sevk anlaşması imzaladı

Ermiş, faaliyetleri yürüten Albayrak-TR gemisinin önemine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:<br><br>\"Albayrak Holding tarafından satın alınan ve Albayrak-TR ismi verilen bu gemi Türkiye'nin bayrağını takmış medarı iftiharı konumundadır. Modern, mükemmel ve adeta bir fabrika konumunda bir gemidir. Ülkemiz limanlarında bu ve benzeri gemilere ihtiyaç çok fazla. Hatta eğer başlanabilirse Kanal İstanbul'da modern tarama faaliyeti sürdürecektir. Bu bakımından Albayrak-TR ülkemiz ve bölgemiz için bir kazanımdır. Zaten ilk seferini Trabzon Limanı'nda gerçekleştiriyor. Tamamı Türk mürettebattan oluşan bir gemi. Bu da artı bir kazanç olarak Türk denizciliğine kaydedilecektir.\"