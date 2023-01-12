Trabzon Limanı'nda bir ilk: Kış mevsiminde kurvaziyer gemi ağırladı

Trabzon Limanı'na tarihinde kış mevsiminde ilk kez bir kurvaziyer gemi geldi.

“Uzun yıllardır Trabzon Limanında görev yapmaktayım. Trabzon Limanı tarihinde ilk kez kış mevsiminde kurvaziyer gemiyi limanımızda ağırlayacağız. Bu Trabzon şehrimiz için önemli bir değerlendirme olacaktır'' diyen Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü Muzaffer Ermiş,

DHA Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü Muzaffer Ermiş

'DIŞA AÇILIMDA ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAK'

''Astoria Grande isimli gemiye aşınayız. 505 yolcuyla beraber limanımızda. Ünye Limanında yeni bir sefer başlatıldı orası destinasyona dahil edildi. İkinci seferinden sonra Ünye’den sonra Trabzon’a geldi kış sezonunda şehrimiz için bir renk olacaktır. Gemi bundan sonra kurvaziyer seferlerini sürdürecektir Karadeniz içerisinde ring yapmakta bazen İstanbul ve Çeşme Limanı Ege taraflarına geçmektedir. Ağırlıklı olarak Karadeniz içerisinde seferlerini düzenlemektedir. Tamamen Rus yolculardan oluşuyor. Gemi ultra lüks bir gemi tam seyahat edilebilecek bir gemi. Rus turizmine de dışa açılımda önemli katkılar sağlıyor. Gemi sabah geldi akşamleyin hareket edecek” dedi.

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DHA

'2023'ÜN İLK GEMİSİNİ KARŞILAMAKTAN DOLAYI MUTLUYUZ'

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Tamer Erdoğan’da yeni yılın ilk kravaziyer gemisini karşılamaktan memnuniyet duyduklarını kaydederek “2017 yılına kadar yaklaşık 40 turist gemisinin ziyaret ettiği Trabzon, dünyayı etkileyen pandemi salgını nedeniyle verilen aradan sonra 2022 yılında seferlerine yeniden başlayarak sezonu 8 seferle tamamlamıştır. Bu bağlamda henüz yeni sezon başlamamasına rağmen, bugün 2023 yılının ilk gemisini karşılamaktan memnuniyet duyuyoruz. Kruvaziyer turist gemilerinin daha çok yaz sezonunda seferlerini düzenlediği hepimiz tarafından bilinmektedir. 2023 sezonuna kış mevsiminde başlaması, bu yılın çok daha hareketli ve yoğun geçeceğini bize göstermektedir. Bakanlığımız ve Valiliğimizin koordinesinde Trabzon’da amacımız 12 ay turizm her mevsim turizm. Bu doğrultuda yapmış olduğumuz çalışmalar devam etmektedir” diye konuştu.

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GÜNDEM Trabzon Limanı beş yıl aradan sonra ilk kez bir Kruvaziyer gemisini ağırladı

FOTOĞRAF 16 Trabzon Limanında, çalışmayla 14 metre derinliğe ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Ermiş, yaklaşık 20 günlük süre içerisinde çalışmaların tamamlanacağını ifade etti. Ermiş, 30 yıllık süre içerisinde liman sahasında bir tarama olmadığı için bazı yerlerde sığlıklar oluşmuş. Bu nedenle büyük tonajlı gemilerin gelmesi imkansız hale gelmişti. Taramayla limanımızın normal kapasitesinin üzerine çıkarak 60 bin tonluk devasa gemilerin Trabzon Limanına yanaşmasını sağlamış olacağız. Dolayısıyla ithalat ve ihracatçılar büyük gemilerle yapacakları işlevsel faaliyetlerinde bu avantajı kullanacaklar. değerlendirmesini yaptı. Trabzon Limanının, çalışmayla büyük gemilerin yanaşabileceği alternatifsiz bir liman haline geleceğine dikkati çeken Ermiş, bu durumun faaliyetlere artı değer sağlayacağını kaydetti. Ermiş, faaliyetleri yürüten Albayrak-TR gemisinin önemine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:Albayrak Holding tarafından satın alınan ve Albayrak-TR ismi verilen bu gemi Türkiyenin bayrağını takmış medarı iftiharı konumundadır. Modern, mükemmel ve adeta bir fabrika konumunda bir gemidir. Ülkemiz limanlarında bu ve benzeri gemilere ihtiyaç çok fazla. Hatta eğer başlanabilirse Kanal İstanbulda modern tarama faaliyeti sürdürecektir. Bu bakımından Albayrak-TR ülkemiz ve bölgemiz için bir kazanımdır. Zaten ilk seferini Trabzon Limanında gerçekleştiriyor. Tamamı Türk mürettebattan oluşan bir gemi. Bu da artı bir kazanç olarak Türk denizciliğine kaydedilecektir. Başlangıç çöp temizleme operasyonu gibi olduÇalışmaların başladığı ilk günlerde liman içerisinden büyük oranda çöp temizliği yapıldığını aktaran Ermiş, şöyle devam etti: Başlangıcı bir nevi çöp temizleme operasyonu gibi oldu. Büyük ihtimalle çöplerin yüzde 95i temizlenmiş oldu. Bu sayede limanımız tarama faaliyeti bittikten sonra denizin dibini görülür hale gelecek. Çıkan çöplerin bir kısmını, belge olması için bekletiyoruz. İlgili kurumun bunu yerinde görmesi açısından bir belge olarak elimizde saklıyoruz. Görüntülendikten sonra da yerine ulaştırılacaktır. Toplamda 100 tona yakın çöp çıkardık limandan. Limana gelecek çöpleri engellemiş olacağızErmiş, limana gelen çöplerin engellenmesi konusunda da bazı girişimlerde bulunacaklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti: Gönül ister ki denizlerimizde çöp olmasın. Ancak hemen 500 metre mesafemizde doğuya doğru Değirmendere Deresi denize akıyor. Dolayısıyla oradan gelen birtakım çöp ve benzeri malzemeler ister istemez oradaki balıkçı barınağının etkisiyle Trabzon Limanının içerisine giriş yapıyor. Bu konuda Osmanlı belgelerinde Abdülhamit döneminde Trabzon Limanının, Değirmendere tarafından doldurulmaması için batı tarafında bir tahkimat yapılması gündeme getirilmiştir. Bu belgeler elimizde mevcuttur. Konuyla ilgili olarak bu limanın daha 30 sene taranmaması için ilgililerle görüşüp bunu sağlamaya çalışacağız ve limana gelecek çöpleri bu sayede engellemiş olacağız. Albayrak-TR gemisi kaptanlarından Serkan Faruk Elçi ise geminin Türkiyede başka bir örneğinin bulunmadığını, ana faaliyet konusunun limanları uygun derinliklere getirmek olduğunu belirtti. Sabahın erken saatlerinde başladıkları çalışmaların geceye kadar devam ettiğini aktaran Elçi, Sabah 7de operasyon başlıyor, 8 gibi kollar suyun içerisinde oluyor. Gece 24.00e kadar 9-10 tarama yapıyoruz. Her tarama yaklaşık 1 saat sürüyor. Yükümüzü basıp geri dönmemiz yaklaşık 2 saat sürüyor. Her yaptığımız taramada 3 bin ile 4 bin 500 metreküp yük alıyoruz. Çevre Bakanlığının belirlediği sahilden 5 mil uzaklıkta derinliği 500-700 metre arasındaki alana boşaltıyoruz. diye konuştu. Biz 15 gün çöp toplamaktan başka bir şey yapamadıkElçi, operasyona başladıkları ilk iki hafta sadece çöp çalışması yapmak zorunda kaldıklarına değinerek, Tıbbi atıklardan araba lastiklerine, bilgisayar, televizyon gibi her şey bulundu. İnsanlar ellerine geçen her şeyi atmışlar. Bu konuda kendi personelimiz yetersiz kaldı çöpleri temizlemek için. Bu çöpleri denize yeniden atmamak için geminin stabilizesini bozacak şekilde bir ızgara yaptık. Bütün çöpleri orada topladık ve Trabzon Liman İşletmeciliğinden personel istedik. Yani biz 15 gün çöp toplamaktan başka bir şey yapamadık. ifadesini kullandı. Çalışmaların başlamasıyla limanda bir dizi değişiklik gördüklerini anlatan Elçi, Biz gelmeden önce denizin dibini göremiyorduk. Çalışmaya başladıktan üç dört gün sonra yunuslar gelmeye, martılar üzerimizde uçmaya başladı. Yani biz takip ettik, 10-15 gün içerisinde limanın içerisi yunus doldu. Pazar günleri çalışmıyoruz ama pazartesi günü denizin o rengini görebiliyoruz. Çalıştığımız zaman denizin rengi bulanık olabiliyor ama bir gün çalışmadığımızda denizin rengi mavileşiyor. Yani tamamen denizin dibi temizlendi. dedi. Trabzon Limanında 30 yıl sonra bir ilk Trabzon Limanı'nda 30 yıl sonra bir ilk Trabzon Limanı'na gelen büyük tonajlı gemilerin girişlerini daha rahat sağlayabilmeleri için başlayan deniz dibi tarama çalışmalarında yaklaşık 100 ton çöp çıktı. Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, en son 30 yıl önce Trabzon Limanı'nda geniş kapsamlı deniz dibi taraması yapıldığını, yıllardır özlem duydukları tarama faaliyetinin Albayrak-TR gemisiyle başladığını söyledi.

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