Trabzon'un ihracatında "fındık" başı çekti'dan geçen yıl yapılan yaklaşık 1,2 milyar dolarlık ihracatın, 832 milyon dolarlık kısmı fındık ve mamullerinden oluştu.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, Trabzon'dan geçen yıl 845 bin 904 tonluk ihracat yapılarak, karşılığında 1 milyar 195 milyon 903 bin 542 dolar gelir elde edildi.

Kentin ihracatında en fazla gelir getiren ürün fındık ve mamulleri oldu. Trabzon'dan geçen yıl 831 milyon 937 bin 267 dolar karşılığında 117 bin 342 ton fındık ve mamulleri ihraç edildi.

Fındık ve mamullerini, 261 milyon 655 bin 542 dolarlık ihracat tutarıyla yaş meyve ve sebze ürünleri izledi. Söz konusu ürün grubu önceki yıl da ikinci sırada bulunuyordu.

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DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yaptığı açıklamada, Trabzon'un ihracatta önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Trabzon'un ülke ihracatında üst sıralarda yer aldığını belirten Gürdoğan, "Ülkemizden 2017'de gerçekleştirilen ihracatta 81 il sıralamasında Trabzon 15'inci il olma üstünlüğünü korudu. Bu kapsamda ilimizden geçen yıl 1 milyar 195 milyon 903 bin 542 dolarlık ihracat gerçekleştirildi." dedi.

"Trabzon dünyanın tüm kıtalarına ihracat yapar hale geldi"

Tarımsal ürün ihraç birim fiyatlarında önceki yıllara oranla düşüş yaşandığına işaret eden Gürdoğan, bu durumun da ilin ihracat tutarında azalışa yol açtığını dile getirdi.

Gürdoğan, Rusya Federasyonu'na yaş meyve ve sebze ihracatındaki kısıtlamaların bir kısmının devam etmesinin de ihracatta azalışa neden olduğunu belirterek, "2018'de yaşanacak pozitif iyileşmeler ihracatta da artışa yol açacak" dedi.

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