Trendyol ile ​esnaf işini büyütüyor

Trendyol, başta esnaf ve KOBİ’ler olmak üzere platformunda yer alan 120 bini aşkın satıcının işlerini geleceğin teknolojileriyle büyütmelerine destek oluyor, müşterileri için alışverişi kolaylaştırarak onlara en iyi deneyimi sunuyor. Platforma katıldıkları ilk günden itibaren teknoloji, pazarlama, finansman ve eğitim gücüyle satıcılarının arkasında duran Trendyol, pazaryeri modeli ile satıcılarını Türkiye’nin dört bir yanındaki milyonlarca müşteriyle buluşturuyor. Trendyol, binlerce marka ve yüzlerce kategoride milyonlarca ürün ile de müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını hızlı ve güvenli şekilde karşılama imkanı sunuyor.

İSTİHDAM YÜZDE 82 CİRO YÜZDE 90 ARTTI

Bağımsız araştırma kuruluşu Politika Analiz Laboratuvarı (PAL) tarafından gerçekleştirilen “Trendyol’un Türkiye Ekonomisine Etkileri” araştırmasının sonuçlarına göre satıcıların yüzde 90’ı Trendyol ile çalışmaya başladıktan cirosunu, yüzde 82’si istihdamını artırdığını belirtiyor. Aynı zamanda yüzde 87’si genel performansının olumlu etkilendiğini, yüzde 80’i tüketicisini ve pazarını daha iyi tanıdığını, yüzde 77’si müşteri deneyimini iyileştirecek aksiyonlar aldığını, yüzde 77’si ise Covid-19 etkisini sınırlı hissettiğini söylüyor.

ESNAF VE KOBİ’LERE 480 MİLYON TL DESTEK

Trendyol, Nisan 2020’de başlattığı “Trendyol KOBİ Destek Paketi” ile platformunda yer alan esnaf ve KOBİ’leri güçlendirmeye, pandemi döneminde işlerininin devamlılığına katkı sağlamaya devam ediyor. Nisan 2021’e kadar toplam 400 milyon TL değerinde finansman, pazarlama ve eğitim desteği sunan Trendyol, Mayıs ayında 80 milyon TL değerinde ek kaynak sağlayacak. Böylece Trendyol’un esnaf ve KOBİ’lere bir yılda sağladığı destek 480 milyon TL’ye ulaşacak.

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KADIN GİRİŞİMCİLERE TAM DESTEK

Trendyol, yüzde 25 kadın girişimci ve satıcılarındaki yüzde 54 kadın çalışan oranlarıyla Türkiye ortalamasının üzerinde kadın istihdamı yaratıyor. Trendyol’un ikinci el platformu Dolap’taki 1.1 milyon satıcıdan yaklaşık 400 bini ev hanımı ve Dolap üzerinden satış yaparak ev ekonomisine destek oluyorlar. Trendyol, kadın girişimcilerin işgücüne katılımını desteklemek amacıyla başlattığı projelerle de daha fazla kadının dijital ekonomiye katılması ve ekonomideki yerinin güçlenmesi için tüm olanaklarıyla çalışmaya devam ediyor.

3 YILDA 3 BİN KADINA EĞİTİM VERİLECEK

Trendyol’un KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) iş birliğinde başlattığı ‘Gelecek Kadınların’ programı ile 3 yılda 3 bin kadına girişimcilik ve e-ticaret eğitimleri verilmesi hedefleniyor. Trendyol Gelecek Kadınların Programı’na katılan kadın girişimciler e-ticaret operasyonları, satış arttırma yolları ve müşteri memnuniyetini yükseltme gibi birçok farklı konuda gelişim olanağı bulacak. Kadın girişimciler işini dijitale taşımak istedikleri takdirde Trendyol’da avantajlı komisyon ve vade olanakları ile satışa başlayacak, Trendyol’un pazarlama desteğinden faydalanacak. Trendyol böylece kadın girişimcileri Türkiye’nin dört bir yanındaki milyonlarca müşterisiyle buluşturarak işlerini büyütmelerine, güçlü pazarlama iletişimi ile de bilinirliklerinin artmasına katkı sağlayacak.

YÜZDE 50’DEN BÜYÜK HİSSEDAR BAŞVURABİLİR

Trendyol’un kadın KOBİ destek programı Güçlü Kadınlar Programı’na ise bir işletmede yüzde 50’den daha fazla hisse sahibi olan kadın girişimciler ve kadın kooperatifleri kolayca başvurabiliyor. Yüzde 80’e varan komisyon indirimi sunulan program kapsamında reklam, pazarlama, eğitim, entegrasyon ve banka desteği de veriliyor. Ayrıca Trendyol KOBİ destek paketi kapsamında kadın girişimciler ödemelerini 14 gün vade süresi ile alabiliyor.

İSTİHDAM ETKİSİ 2023’TE 2,4 MİLYON KİŞİYE ULAŞACAK

Trendyol, pazaryeri modeli ile milyonlarca kişilik istihdamı da destekliyor. Trendyol satıcılarında platformdaki siparişleri karşılamak için toplam 360 bin kişi çalışıyor. Bununla birlikte Trendyol, platformdan gerçekleşen satışlarla kargo dağıtımı, paketleme, müşteri hizmetleri gibi farklı sektörlere de iş hacmi yaratıyor, böylece 708 bin kişilik dolaylı istihdam sağlıyor. Trendyol satıcıları ve dolaylı istihdamla birlikte toplam 1,1 milyon kişilik ek istihdam katkısı yapıyor. PAL, Trendyol’un istihdam etkisinin 2023’te 2,4 milyon kişiye ulaşmasını öngörüyor.

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40 MİLYON ÇEŞİT ÜRÜN BULUNUYOR

Aktif müşteri sayısı 30 milyona ulaşan Trendyol’da moda, elektronik, ev ve mobilya, market, gıda, anne-çocuk, kozmetik gibi birçok kategoride 40 milyondan fazla ürün çeşidi bulunuyor. Türkiye’nin her yerinden bu ürünlere Trendyol ile ulaşılabiliyor. Trendyol müşterileri fiyat ve satıcı kıyaslaması yaparak istediği ürünü seçebiliyor ve neredeyse tüm ihtiyaçlarını Trendyol üzerinden hızlı ve güvenli şekilde karşılayabiliyor.

Trendyol akademi satıcıların hizmetinde

Sahip olduğu bilgi ve deneyimi paylaşarak Türkiye’nin dijitalleşmesine büyük katkı sağlayan Trendyol, Trendyol Akademi ile satıcılarının e-ticaret gelişimini destekliyor. Satıcılar, Trendyol Akademi’de satış artırma, ürünlerini öne çıkartma, dijital pazarlama ve kampanya yönetimi, e-ticaret depo ve operasyon yönetimi gibi konularda 300’e yakın eğitime ve içeriğe ulaşıyor, seminerlere ve konferanslara ücretsiz katılabiliyor. Trendyol, sadece 2020 yılında 70 bin satıcıya 800 saat eğitim vererek e-ticaret gelişimlerine katkıda bulundu.

HER AY 60’TAN FAZLA ÖZEL YENİ EĞİTİM

Satıcılar arasında bilgi alışverişine büyük önem veren Trendyol, İş Ortağı Buluşmaları ile satıcıları diğer satıcılarla ve uzman kategori liderleriyle buluşturuyor. 2020 yılında gerçekleştirdiği 44 Trendyol İş Ortağı Buluşmaları’nda ise 40 bin satıcıyı bir araya getirerek, satıcılar arası bilgi alışverişini sağladı. Aynı zamanda ayda 60’tan fazla canlı yayınla gerçekleştirdiği eğitim, e-ticaret etkinlikleriyle de satıcılara sürekli destek vermeye devam ediyor.

İlk 10’da tek Türk şirketi

Trendyol, teknoloji yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Operasyon giderleri içinde Ar-Ge’ye yüzde 28 pay ayıran Trendyol’un, satıcılar ve müşteriler tarafından kullanılan teknolojisi ve sistemleri 98 farklı üniversiteden mezun 1000’i aşkın mühendis tarafından geliştiriliyor. Yerli teknolojisinin gücünü her geçen gün büyüten Trendyol, dünyanın saygın mobil uygulama analiz platformları arasında yer alan App Annie’nin, tüm dünyadaki indirmeler üzerine yaptığı değerlendirme sonucu EMEA merkezli alışveriş uygulamaları listesine Türkiye’den ilk 10’a giren tek şirket oldu. Trendyol mobil uygulaması bugüne kadar 60 milyondan fazla indirilerek Türkiye’nin en çok indirilen e-ticaret uygulaması olurken, müşterilerin yüzde 90’ı alışverişlerini mobil uygulama üzerinden gerçekleştiriyor.

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347 Milyon ürün satıldı