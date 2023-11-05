Trendyol kasım kampanyalarını yurtdışına taşıyor

İş Ortağı Zirvesi’nin açılış konuşmasını gerçekleştiren Trendyol Grubu CEO’su Erdem İnan, “Kasım kampanyalarında Trendyol ekosistemini büyütme hedefimizle, her yıl olduğu gibi bu yıl da satıcılarımızın işlerini büyütmelerine önemli bir katkı sağlayacağız. Biz kampanya hacmimizin yaklaşık %95’ini satıcılarımızla birlikte yakalıyoruz” dedi.





Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, bu yıl yurtdışında da kasım kampanyalarına hazırlanan binlerce iş ortağı ile ‘İş Ortağı Zirvesi’ etkinliğinde bir araya geldi. Bu yıl dördüncüsü gerçekleşen etkinlikte Trendyol, Satıcı Paneli’ndeki yeni özellikleri duyurdu. Trendyol Kasım ayına özel olarak, stok alımlarını destekleyerek iş ortaklarının daha fazla hacim yapmalarını sağlamak amacıyla erken ödeme özelliği ile birtakım finansal destekleri de hayata geçirdi.









‘Satıcılarımızın büyümesine önemli katkı sağlayacağız’





İş Ortağı Zirvesi’nin açılışında konuşan Trendyol Grubu CEO’su Erdem İnan Türkiye ve yurtdışında 30 milyondan fazla müşterileri olduğunu söyledi. Trendyol’un yarattığı istihdam etkisinin 2 milyon kişiyi aştığını anlatan İnan, “Kasım, satıcılarımızın işlerini büyütebildiği aynı zamanda müşterilerimizin avantajlı alışveriş imkanına sahip olduğu bir dönem. Kasım kampanyalarında Trendyol ekosistemini büyütme hedefimizle, her yıl olduğu gibi bu yıl da satıcılarımızın işlerini büyütmelerine önemli bir katkı sağlayacağız. E-ticarette başarının tüm ekosisteme fayda sağlayarak, tüm ekosistemi büyüterek mümkün olacağına inanıyoruz. Esnafları, KOBi'leri ve bu ekosistemin tüm aktörlerini içine alan kapsayıcı modeller ancak uzun vadede verimli ve başarılı olabilir. Buradan hareketle biz kampanya hacmimizin yaklaşık %95’ini satıcılarımızla birlikte yakalıyoruz. Kısa zamanda hep birlikte bir Trendyol yarattık. Gelecek 3 yıl içinde satıcılarımızla birlikte bir Trendyol daha yaratacağız. Dolayısıyla satıcılarımıza da iş hacmini kısa sürede 2 kat büyütme potansiyeli sunuyoruz” dedi.

42 bin satıcı ilk kez ihracat ile tanıştı





Trendyol, Türkiye’nin ihracatçı sayısına ve ihracat miktarına katkı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. 2022 yılının başından bu yana 51 binden fazla satıcısının ihracat yapmasına imkan sağlayan Trendyol, 42 bin satıcısını ise ilk kez ihracat ile tanıştırdı. Trendyol satıcıları 2 yıllık süreçte yurtdışına 37 milyonu aşkın ürün sattı.



