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Ekonomi

Trendyol Körfez Bölgesi’ndeki ilk pop-up mağazasını Riyad'da açtı

Türk ürün ve üreticilerini dünya pazarlarıyla buluşturan Trendyol, Körfez Bölgesi’ndeki ilk pop-up mağazasını Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da ünlü dizi oyuncuları Simay Barlas ve Halit Özgür Sarı’nın katıldığı lansmanla açtı. Trendyol’daki en seçkin ürünlerin yer aldığı mağaza, üç hafta boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Ziyaretçiler, beğendikleri ürünleri üzerlerindeki QR kodları okutarak online satın alabilecek.

21:07 - 29/03/2024 Cuma
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Trendyol'un yurt dışı açılımı Körfez ülkeleri ile devam ediyor.
Trendyol'un yurt dışı açılımı Körfez ülkeleri ile devam ediyor.

Almanya ile başladığı yurt dışı açılımlarını Azerbaycan, Körfez Ülkeleri, Orta ve Doğu Avrupa (CEE) pazarıyla sürdüren Trendyol, ilk pop-up mağazasını Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da açtı.

Trendyol, Körfez Bölgesi’nde 50 bin satıcısıyla 14 milyonu aşkın çeşitlilikte bir ürün yelpazesi sunuyor. Al Nakheel Mall’da açılan mağaza, üç hafta boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Trendyol’un pop-up mağazasının lansmanına ünlü dizi oyuncuları Simay Barlas ve Halit Özgür Sarı da katıldı. Riyad’daki izlenimleri, Trendyol ile yaptıkları iş birliği ve moda anlayışları hakkında açılışta kısa bir sohbet gerçekleştiren ünlü oyuncular, Suudi Arabistan’daki hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Ziyaretçiler, Trendyol koleksiyonundan 150 parçanın yer aldığı mağazada beğendikleri ürünleri, üzerlerindeki QR kodları okutarak online satın alabilecek.

Yıl sonuna kadar 6 milyon müşteri hedefi

Körfez Bölgesi’nde 2023 eylül ayından bu yana Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman’da pazaryeri modeliyle faaliyet gösteren Trendyol, burada kısa sürede 1 milyonu aşkın aktif müşteriye ulaştı. 6 ülkeye yönelik hazırladığı mobil uygulama ilk 6 ayda 4,5 milyon kez indirilen Trendyol, yıl sonuna kadar bölgede 6 milyon aktif müşteriye ulaşmayı hedefliyor. Bölgede satıcıları adına tüm pazarlama maliyetlerini ve yatırımlarını üstlenen Trendyol, teknolojik altyapısı ve satıcılarıyla birlikte bölgede dijital ekosistemin gelişimine katkıda bulunuyor.

#Trendyol
#Suudi Arabistan
#Riyad
#Pop-up
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